ارائه کلیات بودجه سال ۹۶ شهرداری مشهد به شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی در خصوص این لایحه بودجه اظهار کرد: لایحه بودجه هشت هزار و ۵۵۳ میلیارد تومانی شهرداری مشهد در سال ۹۶ را امروز تقدیم شورا کردیم.

وی با بیان اینکه هزینه های جاری در این لایحه یک هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و هزینه های عمرانی یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان است، ادامه داد: این بودجه از نظر منابع نقدی معادل مبلغ دو هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان و از لحاظ مصارف به همین میزان و شامل هزینه های عمومی و عمرانی نیز است.

شهردار مشهد افزود: بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در مجموع به میزان ۷۹۲ میلیارد تومان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع بودجه کل شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در منابع به مبلغ هشت هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان و در مصارف به مبلغ هشت هزار و ۸۱ میلیارد تومان تدوین شده است.

مرتضوی به لایحه بودجه پیشنهادی در بخش سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری اشاره کرد و گفت: میزان این بودجه از نظر منابع برابر با پنج هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان و از نظر مصارف برابر با چهار هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان در قالب تبصره بودجه تدوین شده و به شورای شهر مشهد ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی در سال ۹۶ شهرداری مشهد نسبت به اطلاح لایحه بودجه سال ۹۵ حدود شش درصد رشد داشته، عنوان کرد: ودجه سال آینده شهرداری مشهد برگرفته از سند چشم انداز ۱۴۰۴، طرح جامع توسعه و عمران مشهد و سایر اسناد بالادستی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر، وضعیت تحقق برنامه عملیاتی ۹۳-۹۷ شهرداری مشهد و موسسات تابعه، عملکرد شهرداری در منابع و مصارف سال‌های ۹۴ و ۹۵، لایحه بودجه مصوب سال ۹۶ دولت و پیش بینی شرایط اقتصاد ملی و شهری در سال آینده است.

شهردار تصریح کرد: این لایحه مطابق با اقتصاد دانش بنیان، توجه به رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام ، توجه به نقاط کم برخوردار، اولویت دادن به زیرساخت ها و حمل و نقل شهری با ۱۹ برنامه و یکهزار و ۱۴۷ پروژه تدوین شده است.