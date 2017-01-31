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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

با حکم وزیر کشور؛

جعفر توان فرماندار شهرستان دیواندره شد

جعفر توان فرماندار شهرستان دیواندره شد

سنندج - با حکم وزیر کشور جعفر توان به عنوان فرماندار شهرستان دیواندره منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور با صدور حکمی جعفر توان را به عنوان فرماندار شهرستان دیواندره منصوب کرد.

از اوایل سال جاری شهرستان دیواندره به وسیله سرپرست اداره می شد و از این پس جعفر توان فرماندار این شهرستان است.

جعفر توان فرماندار جدید شهرستان دیواندره دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران است و پیش از این در سمت های مختلف استانی و شهرستانی فعالیت کرده است.

در سابقه جعفر توان شهرداری شهرهای بوکان، سقز و مریوان به چشم می خورد.

وی هم اکنون معاون فرماندار بانه است و پیش از این به عنوان معاون فرماندار دیواندره فعالیت می کرد.

مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان دیواندره اوایل هفته بعد در دیواندره برگزار می شود.

کد مطلب 3893388

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    نظرات

    • احمد IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      وای بر مردم دیواندره.....

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