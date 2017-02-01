به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی در آستانه برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان درباره آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک نفتی با عراق، گفت: پیش بینی می‌شود مناقصه توسعه این میدان نفتی تا پایان امسال برگزار شود و نباید زمان برای توسعه این میدان نفتی را از دست داد.

معاون شرکت مهندسی و توسعه نفت در امور توسعه با بیان اینکه تا پایان امسال تولید روزانه نفت از آزادگان جنوبی به حدود ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: تولید زودهنگام نفت از آزادگان جنوبی به برای ١١٠ هزار بشکه در روز هدف گذاری شده بود که با مرور امکانات و نیازمندی‌ها برای تحقق این هدف، دریافتیم امکان افزایش تولید این میدان به ٨٠ هزار بشکه در روز تا پایان امسال وجود دارد و اوایل سال آینده این رقم را به ١١٠ هزار بشکه در روز برسد.

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با بیان اینکه با توسعه این میدان با اجرای الگوهای جدید قراردادی باید ضریب بازیافت میدان به بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد، اظهار داشت: بر اساس مطالعات قبلی ضریب بازیافت فعلی میدان حدود ٥ تا ٦ درصد بوده این ضریب بازیافت در میدانی که میلیاردها بشکه ذخیره نفت درجا دارد، قابل قبول نیست.

این مقام مسئول، افزود: بیش از یک سوم تعداد حلقه چاه های هدفگذاری شده در فاز اول توسعه میدان آزادگان جنوبی (حدود ٧٠ حلقه چاه از ١٨٠ حلقه چاه) تکمیل شده اند و هم اکنون ١٩ دکل در این میدان مستقر است.