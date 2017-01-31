عوامل پشت پرده مانع قهرمانی تراکتورسازی هستند

ناصر فرشباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی این هقته تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی اظهار داشت: شرایط بازی این هفته پرسپولیس و تراکتورسازی با توجه به قرارگیری دو تیم در جدول رده بندی یک بازی خاص خواهد بود و یک فوتبال زیبا را از سوی دو تیم شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: تراکتورسازی در بازی با ماشین سازی اسیر اشتباهات داوری شد و داور بارها به ضرر تراکتورسازی سوت زد و روی اعصاب بازیکنان و هواداران اثر منفی گذاشت و در نهایت مهدی کیانی را هم از زمین اخراج کرد.

فرشباف با بیان اینکه عده ای نمی خواهند تراکتورسازی قهرمان شود، گفت: به نظر من عوامل پشت پرده ای وجود دارد که اجازه نمی دهند تراکتورسازی و امیر قلعه نویی مربی با اخلاق و مدبر این قهرمان شود اما با همه این حاشیه ها تراکتورسازی می تواند در بازی با پرسپولیس با وجود مهره هایی مثل کرار، ابراهیمی، حاتمی، نوری و ادینیو عملکرد خوبی داشته باشد.

وی در خصوص غیبت چند مهره اصلی تراکتورسازی در دیدار با پرسپولیس یادآور شد: تراکتورسازی بازیکنان خوبی دارد که می توانند جانشین کیانی و ایرانپوریان شوند. بازیکنی مثل نورالهی و گودرزی که توانایی بازی در ترکیب اصلی را دارند و می توانند جای بازیکنان غایب را پر کنند.

این هافبک سابق تراکتورسازی که ۱۰ سال در این تیم توپ زده است، به لزوم حضور هواداران در بازی یکشنبه ورزشگاه آزادی اشاره کرد و گفت: قطعا حمایت و تشویق هواداران پرشور تیم تراکتورسازی در بازی با پرسپولیس کمک زیادی به تیم تبریزی خواهد کرد و با وجود این هواداران تراکتورسازی می تواند با دست پر از ورزشگاه آزادی بیرون بیاید.

فرشباف که در سال ۷۸ و در زمان مربیگری علی پروین با پرسپولیس قهرمان لیگ شد، در خصوص تیم پرسپولیس امسال گفت: تیم برانکو امسال عملکرد خوبی داشته و در این بازی نیز با تمام توان رو در روی تراکتورسازی قرار خواهد گرفت چراکه این تیم می خواهد فاصله اش در صدر جدول را با تیمهای تعقیب کننده بخصوص تراکتورسازی بیشتر کند.

گفتنی است ناصر فرشباف طی سالهای ۷۴ تا ۷۸، ۷۹ تا ۸۱ و ۸۳ تا ۸۵ عضو تیم تراکتورسازی تبریز بود.