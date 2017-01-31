اصفهان میزبان بیش از ۵۰۰ جشن و برنامه در دهه فجر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، همزمان با دوازدهم بهمن ماه، فرارسیدن دهه مبارک فجر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور در گلستان شهدای اصفهان ضمن تجدید میثاق با شهدای گرانقدر جمهوری اسلامی با اهدای شاخه گل به آتشنشانان از زحمات و تلاشهای شبانهروزی آنان قدردانی کردند.
شهردار اصفهان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه شور و نشاط اوایل انقلاب تا امروز نیز در میان مردم اصفهان دیده میشود، اظهار کرد: با فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات به یادماندنی ۳۸ سال گذشته برایمان زنده میشود.
وی با بیان اینکه در ایام پیروزی انقلاب حس وطنپرستی، نوعدوستی، صمیمیت و رفاقت میان جریانهای مختلف مردم بسیار زیاد بود، تصریح کرد: با نگاه به شرایط امروز همان حس همدلی و همافزایی میان مردم وجود داشته و امیدواریم در آینده نیز همچنان این رفاقتها میان مردم پایدار باشد.
جمالینژاد گفتمان اصلی انقلاب را شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» دانست و افزود: پایبندی به اصول انقلاب و عدم فراموشی این اصول در کنار ادامه دادن راه و یاد شهدا را باید همواره سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای در نظر گرفته شده شهرداری برای ایام دهه فجر، گفت: برنامههای شهرداری امروز با رژه یکهزار و ۲۰۰ تاکسی و تجدید میثاق با شهدا به صورت رسمی آغاز شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در این ایام بیش از ۵۰۰ جشن و برنامه مختلف برگزار میشود، عنوان کرد: این تعداد جشن در تمام محلات و مناطق اصفهان در کنار برنامههای ویژه و بزرگ شهری دیگر برپا خواهد شد.
وی اضافه کرد: شهروندان عزیز اصفهانی دهه فجر متفاوتی با حضور و همکاری معاونان فرهنگی مناطق نسبت به سالهای دیگر مشاهده میکنند تا شور و نشاط این ایام در تمام محلات اصفهان حس شود.
مردم در تمامی صحنههای انقلاب محور اصلی بودهاند
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هشتمین بهار انقلاب، اظهار کرد: حضور پرشور و باشکوه مردم در تمامی صحنههای انقلاب همواره به عنوان محور اصلی نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده و تبلور این حضور را در در ایام دهه فجر شاهد هستیم.
اصغر آذربایجانی تصریح کرد: با وجود فراز و فرودهایی که انقلاب با آن مواجه بوده مردم همواره پشت نظام و رهبری خود ایستادهاند و این موضوع وظیفه مسئولان را بیش از پیش برای خدمت صادقانه سنگین میکند.
وی نظام حاکم بر کشور را یک نمونه کامل از نظام مردمسالاری دینی موفق دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با خدمت صادقانه و الگو شدن، این نوع از حکومت را در معرض دید جهانیان قرار دهیم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به برنامههای ویژه ایام دهه فجر که از سوی مدیریت شهری اصفهان در نظر گرفته شده، تاکید کرد: امسال برنامهها و جشنهای متنوعی در دل محلات با همت و همکاری معاونین فرهنگی مناطق در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: فضاسازیها در سطح شهر، برگزاری جشنها در محلات، حضور کارکنان و کارمندان دستگاههای دولتی و دانشآموزان در آیین دوچرخهسواری، اجرای برنامههای تبیینی اهداف نظام و انقلاب، نمایش و نقد فیلمهای انقلاب و ... از جمله برنامههای متعددی است که برای افزایش شادی و نشاط در سطح شهر در این ایام برگزار میشود.
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