مسئولان در تقویت توکل در خود به امام خمینی (ره) اقتدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در دیدار با روحانیون استان یزد به مناسبت فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تشریح حرکت امام راحل و پیروزی انقلاب پرداخت و اظهار داشت: با شجاعت و تدبیر امام راحل و همبستگی مردم، بی‌نظیرترین حرکت پس از قیام سیدالشهدا (ع) در عصر حاضر رقم خورد و آن حرکت، قیام امام خمینی (ره) بود.

وی با بیان اینکه نهضت امام خمینی (ره) یک نهضت جهانی و بین المللی بود، ادامه داد: مدیریت و رهبری عالی و بدون نقص امام راحل موجب پیروزی و به ثمر رسیدن این انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه حرکت و قیام امام خمینی (ره) در مبارزه با ظلم و استبداد از ابتدای دهه چهل آغاز شد، افزود: امام راحل ویژگی‌های بارزی چون توکل به خدا، صبر و بردباری و مبارزه با ظلم داشتند که توانستند این قیام را به نتیجه برسانند.

وی با بیان اینکه از دیدگاه امام راحل انجام همه امور برای رضای خداوند بود، عنوان کرد: در حال حاضر ما در مواردی دچار لغزش شده و برای رضای خدا گام بر نمی داریم و یا اعتماد کامل و قلبی به خدای متعال نداریم در حالیکه امام با اعتماد کامل به خداوند هر اقدامی را آغاز می کرد و با موفقیت به پیش می‌برد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه این ویژگی را باید امروز بیش از گذشته تقویت کنیم، تصریح کرد: مسئولان نیز باید توجه و عنایت خاصی به این ویژگی ها داشته باشند و وظایف خود را انجام دهند و نتیجه آن را به خداوند واگذار کنند.