یک هزار و ۲۲۵ پروژه عمرانی و اقتصادی درخراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن که در میدان شهدای مشهد برگزار شد، با اشاره به حضور مردم در برنامه های دهه فجر و حرکت ملت در مسیر امام و شهدا، اظهارکرد: با تدابیر حکیمانه رهبری، وحدت بین مردم و اعتقاد و ایمان این ملت قطعا کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نام گذاری دهه پیش رو به نام دهه عدالت و پیشرفت مسیر همه را مشخص کردند و این موضوع نشان دهنده زنده بودن و پویایی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در راه خدمت به مردم شریف استان خراسان رضوی و با توجه به مبارکی دهه فجر در این دهه، هزار ۲۲۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری ۱۷ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در ستاد دهه فجر، ۵۲ هزار و ۸۳۴ برنامه مختلف در سطح استان خراسان رضوی برای ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

وی با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، افزود: مردم با حضور پر شور خود پاسخ مناسبی به دشمنان ملت ایران و یاوه گویان بدهند.