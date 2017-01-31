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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری:

عزت مردم ایران در پیروی از رهبری است

عزت مردم ایران در پیروی از رهبری است

یزد - نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وقایعی که در طول تاریخ رخ داده است، گفت: عزت مردم ایران در پیروی از رهبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابوالقاسم وافی ظهر امروز در دیدار روحانیون استان یزد با نماینده ولی‌فقیه در استان به مناسب آغاز ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: با بررسی وقایع و اسناد تاریخی می توان دریافت که عزت انسان‌ها در پیروی از امام و پیشوای آنها است و هر زمان که در این امر سستی کرده اند، آسب پذیر شدند.

وی با بیان اینکه پیشوا و رهبر ما در طول انقلاب، امام خمینی (ره) و امروز امام خامنه ای هستند، ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) به عنوان الگو و اسوه برای جامعه شناخته شده است و ما روحانیون نیز باید با الگو گیری از پیشوای خود به عنوان اسوه و الگویی برای مردم با خلوص نیت به آموزه‌های دینی و مردم توجه داشته باشیم.

نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی ها و شاخصه های امام خمینی(ره) اضافه کرد: امام راحل همواره با اقدامات و رفتار و کردار خود توانستند جایگاه خود را در بین مردم حفظ کنند و عزتی را که امام داشت به واسطه خلوص نیت در اعمال و گفتار و انجام همه امور برای خدا بود.

وی با تاکید بر حفظ این جایگاه از جانب روحانیون در بین مردم عنوان کرد: امروز نیز طلبه های ما باید با اقدامات و عملکرد درستی که از خود به جای می گذارند، جایگاه خود را در بین مردم حفظ کنند.

وافی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر شناخت زمان و مکان برای برخورد و واکنش در برابر دیگران اظهار داشت: برخورد و رفتار روحانیون در برابر هر بخشی از جامعه و در برابر دوست و دشمن باید متفاوت باشد.

وی با اشاره به تنزل اخلاقیات در جامعه و تبعات مخرب آن که بدتر از جنگ و سقوط حکومت ها است، اضافه کرد: با تنزل اخلاق در جامعه دیگر نیازی به جنگ و خونریزی نیست چراکه دشمن با استفاده از این ضعف در هجمه های خود موفق خواهد شد.

وی با اشاره به حدیثی از رسول اکرم (ص) در زمینه نقشه دشمنان و دسیسه‌های آن‌ها بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به این موضوعات هشدار داده اند و اگر حیا در جامعه از بین رفت دیگر نمی توان کاری کرد.

کد مطلب 3893409

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