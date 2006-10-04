به گزارش خبرگزاري مهر، فيلم سينمايي "روح كندوي عسل" كه پنجشنبه 13 مهر از شبكه اول پخش مي شود درباره روستايي در اسپانياست كه يك گروه سينماي سيار فيلم "فرانكنشتاين" محصول سال 1931 را در آنجا نمايش مي دهند. دو خواهر مرگ هيولاي فيلم را باور نكرده و سعي دارند آن را پيدا كنند. ويكتور اديسه اين فيلم را سال 1973 كارگرداني و بازيگراني چون آنا تورنت، ايزابل تلريا و فرماندو گومز در آن بازي كرده اند.

گاس ون سنت هم در سال 1997 فيلم سينمايي "ويل هانتينگ نابغه" را بر اساس فيلمنامه اي از مت ديمون و بن افلك ساخت. اين فيلم روز جمعه 14 مهر ساعت 22:30 از شبكه سه پخش مي شود. ژانر اين فيلم درام و زمان اصلي آن 126 دقيقه است و در آن ديمون، رابين ويليامز، افلك و ميني درايور بازي مي كنند.

رابين ويليامز و مت ديمون در "ويل هانتينگ نابغه"

داستان "ويل هانتينگ نابغه" يكي از نوابغ رشته رياضيات است كه نبوغ او از سوي اطرافيانش كشف شده است. يك روانشناس تلاش مي كند با كمك به ويل هانتينگ هم در بعد نبوغي كه دارد و هم در زندگي شخصي و اجتماعي راه موفقيت او را در آينده تضمين كند. اين فيلم سال 1998 برنده دو اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل براي ويليامز و بهترين فيلمنامه غيراقتباسي براي ديمون و افلك شد و نامزدي هفت رشته ديگر از جمله بهترين بازيگران زن و مرد، بهترين كارگردان و بهترين فيلم را براي سازندگانش به ارمغان آورد.

نسخه سينمايي فيلم مجموعه "هزاردستان" با عنوان "تهران روزگار نو" ساخته مرحوم علي حاتمي بعد از ظهر جمعه 14 مهر از شبكه اول روي آنتن مي رود. در اين فيلم بازيگراني چون عزت اله انتظامي، علي نصيريان، جمشيد مشايخي، محمدعلي كشاورز و داود رشيدي بازي مي كنند. داستان اين فيلم به موضوعي واقعي مي پردازد، هر چند در برخي اتفاقات و شخصيت هاي تاريخي تغييراتي به وجود آمده است. نسخه سينمايي "هزاردستان" با عنوان "كميته مجازات" اكران شد.

فيلم سينمايي "آفتاب سرخ" ساعت 12 و فيلم سينمايي "شبي در اپرا" هم ساعت 21:30 روز جمعه 14 مهر از شبكه دو پخش مي شود. فيلم سينمايي "ضارب" هم صبح جمعه ساعت 10:30 از شبكه سه روي آنتن مي رود. در اين فيلم بازيگراني چون آلن دلون، فرانكو پير و پير موندي بازي مي كنند. داستان اين فيلم درباره سارقاني است كه از يك جواهرفروشي سرقت مي كنند. يكي از سارقان دستگير مي شود و پس از آزادي از زندان براي پيدا كردن جواهرات به سراغ همدستانش مي رود.

فيلم سينمايي "خاطرات يك قاتل" پنجشنبه 13 مهر ساعت 20:15 از شبكه سه پخش مي شود. داستان اين فيلم درباره يك قاتل حرفه اي است كه از طرف سياستمداراني مامور مي شود چند نفر را به قتل برساند، اما او در حين كار متوجه مسائلي مي شود و با دست كشيدن از كار خود با پليس همكاري مي كند.

فيلم سينمايي "موسيو وردو" به كارگرداني چارلي چاپلين روز جمعه 14 مهر از برنامه سينما چهار روي آنتن مي رود. اين فيلم محصول سال 1947 سينماي آمريكا است و بر اساس طرحي از اورسن ولز و فيلمنامه چاپلين به تصوير درآمده است. اين فيلم كه به صورت سياه و سفيد ساخته شده، مضموني اجتماعي دارد و به بخشي از مشكلات عامه مردم به خاطر ركود اقتصادي آمريكا در اواخر دهه 40 ميلادي اشاره مي كند.

"موسيو وردو" داستان زندگي مردي است كه با داشتن 30 سال سابقه در پست صندوقدار بانك، به دليل ركود اقتصادي شغلش را از دست مي دهد و براي تامين معاش خانواده دست به كارهاي مختلف مي زند، ولي انگيزه او با از دست رفتن زن و بچه اش از بين مي رود. چارلي چاپلين، مدي كورل، اليسون رودان، رابرت لوئيس و اودري بتس و مارتا راي در آن بازي مي كنند. "موسيو وردو" سال 1948 نامزدي اسكار بهترين فيلمنامه را براي چاپلين به ارمغان آورد.

فيلم سينمايي هندي "سايه" هم ظهر جمعه 14 مهر از شبكه تهران پخش مي شود. اين فيلم به كارگرداني آتوراگ باسو ساخته شده و بازيگراني چون جان آبراهام و تارا شارما در آن بازي مي كنند. داستان اين فيلم درباره يك زوج پزشك است. آنها منتظر به دنيا آمدن اولين فرزند خود هستند، اما بعد از وقوع يك سيل مخرب در ناحيه بومي نشين هند، مايا برخلاف خواست همسرش براي نجات سيل زدگان عازم آن منطقه مي شود و ...