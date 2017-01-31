ضرورت اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از هدر رفت آب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه پروژه کانال آبیاری عمومی روستای قلعه شامی شهرستان اهر با اعتبار ۱۱۷ میلیون تومان هم‌زمان با دهه فجر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

محمد اسدی در حاشیه آیین افتتاح کانال آبیاری عمومی روستای قلعه شامی شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه کانال آبیاری عمومی روستای قلعه شامی طول این کانال به بیش از ۳.۵ کیلومتر می‌رسد و بخشی از این کانال بهسازی شده که در پایاب این نهر ۴۳ نفر باغبان در ۵۲ هکتار از باغات پایاب مشغول کشاورزی هستند.

وی با اشاره به اینکه به‌صورت اسمی کانال آبیاری عمومی روستای قلعه شامی ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه خروجی می‌دهد، افزود: برای بهره‌برداری از کانال آبیاری عمومی روستای قلعه شامی ۱۱۷ میلیون تومان از محل تملک دارایی و اعتبارات استانی هزینه شده است.

هدر رفت منابع آبی در کانال‌های سنتی بیش از انتظار است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر بابیان اینکه تا قبل از بهسازی کانال آبیاری روستای قلعه شامی در حالت سنتی قرار داشت، ادامه داد: در کانال‌های سنتی هدر رفت منابع آبی بیش از انتظار بوده و پس از بهسازی کانال‌ها با استفاده از دیواره‌های بتنی حداقل بیش از ۴۰ درصد از هدر رفت منابع آبی جلوگیری می‌کند.

اسدی با تأکید بر اینکه توجه به اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از هدر رفت آب و تجهیز باغات به سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار ضروری است، گفت: جنگ آینده بر سر منابع آبی خواهد بود و از طرفی خشک‌سالی کشور و مناطق مان را تهدید می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع آب بایستی از هم‌اکنون به فکر ذخیره آب باشیم، بهسازی کانال‌های آب و تجهیز باغات به سیستم‌های آبیاری قطره‌ای حدالامکان از هدر رفت و استفاده بهینه از آب کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب در اراضی کشاورزی و باغات استان و شهرستان اهر از بحران آب نجات می‌دهد، اظهار کرد: بحران آب مهم‌ترین چالش بخش کشاورزی به شمار می‌رود و برای اینکه این شهرستان دچار این چالش نشود بایستی اصلاح الگوی کشت و استفاده از طرح آبیاری قطره‌ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب مورد توجه قرار گیرد.