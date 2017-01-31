هیچ تیمی از پیش برنده نیست/ باید با سردی هوای تبریز مبارزه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان عصر امروز در نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی و استقلال تهران در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی داریم و هوا نیز سرد است و کار را مشکل تر می کند ولی به دنبال ارائه یک بازی خوب هستیم. باید با سردی هوای تبریز مبارزه کنیم.

وی سپس با اشاره به اینکه خوشحالم بعد از سالیان سال ماشین ‌سازی تبریز یکی از دو قطب فوتبال آذربایجان به لیگ برتر بازگشته است، گفت: فارغ از هر نتیجه بازی فردا برای ماشین سازی آرزوی موفقیت می کنم.

منصوریان سپس با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی تیم خوب و قدیمی است، افزود: امیدوارم بعد از بازی ما با آنها، بستری فراهم شود تا ماشین سازی در لیگ برتر بماند و نتایج خوبی کسب کند.

وی سپس به دربی ماشین سازی و تراکتورسازی اشاره کرد و گفت: این دربی، دربی دوم ایران است و من بازی تراکتور و ماشین سازی را دیدم، فردا بازی خیلی سختی با تیم ماشین سازی داریم.

سرمربی استقلال سپس با تاکید بر اینکه جایگاه تیم‌ ها نمی ‌تواند به پیروزی تیم ها کمک کند، ادامه داد: تغییر و تحولات ماشین سازی زیاد بوده است نفرات خوبی را اضافه کرده اند. مطمئن هستم که فردا بازی سخت و جانداری را مشاهده خواهیم کرد.

منصوریان با اشاره به اینکه باید با آب و هوا هم مبارزه کنیم، گفت: هوا خیلی سرد است و من فکر می کردم فقط تهران سرد است ولی می بینم که تبریز نیز سرد است.

وی با بیان اینکه هیچ تیمی نمی ‌تواند فکر کند از پیش برنده است، ادامه داد: ماشین سازی با ترکیبی از بازیکنان جوانش به میدان می رود و انگیزه زیادی هم برای رویارویی با ما خواهند داشت.