فرصت يك هفته اي آمريكا به اروپاييها براي متقاعد كردن ايران به تعليق غني سازي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، تام كيسي جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا شب گذشته اظهار داشت كه آخرين تماس بين خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران نتيجه اي در دستيابي به توافق ايران براي تعليق غني سازي اورانيوم، همانطور كه شوراي امنيت درخواست كرد، نداشت .

وي افزود:"هيچ تغييري در موضع ايران مبني بر تصميم بر تعليق از جانب آنان حاصل نشده است ".

نيكلاس برنزمعاون وزير امور خارجه آمريكا روزگذشته درگفتگو با روزنامه واشنگتن تايمز گفته بود كه تهران بايد هفته جاري يك تعهد روشن و آشكار براي تعليق غني سازي ارائه دهد يا با اعمال تحريم روبرو مي شود .

كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا كه هم اكنون به منطقه خاورميانه سفر كرده است،اعلام كرد كه ممكن است روز جمعه در اروپا با وزراي امور خارجه انگليس ، فرانسه ، آلمان ، چين و روسيه براي ارزيابي مذاكرات سولانا و لاريجاني ديدار كند.



ازسوي ديگر رايس در آغاز سفر خود به خاورميانه نيزدر يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با سعود الفيصل همتاي عربستاني خود بارديگر با تكرار مواضع يك جانبه آمريكا درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران با نا اميدي گفت كه آمريكا هيچ نشانه اي در دست ندارد كه نشان دهد ايران قصد تعليق غني سازي اورانيوم را دارد .

وي افزود:"پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان به زودي درباره ايران رايزني خواهند كرد" . رايس همچنين خاطرنشان كرد :"ما همچنان اميدواريم ايران فعاليتهاي غني سازي خود را تعليق كند، اما هيچ شواهدي مبني بر اينكه مي خواهد چنين كاري انجام دهد، دردست نداريم ".

اين اظهارات تهديدآميز وخارج ار عرف ديپلماتيك در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده هرگز غني سازي را به عنوان يك پيش شرط براي از سرگيري مذاكرات درباره برنامه هسته اي صلح آميزش به حال تعليق درنخواهد آورد.از سوي ديگر جامعه بين المللي بر خلاف ادعاي رايس همچنان بر ضرورت حل ديپلماتيك و مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران و به دور از تنش و جنجال سازي و تهديد به تحريم تاكيد مي كند و اخيرا بيش از يكصد كشور جهان حمايت قاطع خود را از برنامه هسته اي صلح آميز ايران اعلام كردند و حتي همپيمانان آمريكا نيز با اقدامات يكجانبه و استفاده از زور و تهديد بر ضد ايران مخالفت كرده اند.