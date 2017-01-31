شورای عالی فنی وزنه برداری فردا تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری فردا چهار شنبه ۱۳ بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصربا محوریت بررسی وضعیت تیم های ملی بزرگسالان و پایه، برگزار می شود.

این جلسه در نوبت صبح با حضور محمد حسین برخواه سرمربی تیم‌های نوجوانان و جوانان و سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی تشکیل خواهد شد که اعضای شورای عالی به بررسی چگونگی حضور ملی پوشان در مسابقات مختلف داخلی پیش رو پرداخته و شرایط تمرینی اردونشینان سه رده را بررسی می کنند.

دربیست و دومین نشست اعضای شورای عالی، چگونگی و روند تعامل انجام شده فی مابین مربیان تیم های ملی (جوانان، بزرگسالان) مورد بررسی قرار می گیرد.

در جلسه عصر نیز که از ساعت ۱۵ آغاز می شود، رؤسای هیأت های وزنه برداری استان های گیلان و مازندران حضور داشته و مشکلات، پیشنهادات و نیز برنامه های عملیاتی آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.