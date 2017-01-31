به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی امروز در رابطه با برنامه‌های کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر اظهار داشت: مسئولیت این کمیته با کانون پرورش فکری است و اداراتی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، بهزیستی و کمیته امداد عضو آن هستند.

وی افزود: کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر امسال، برنامه‌های متنوعی در راستای ترویج اندیشه‌های امام راحل(ره) و معرفی شخصیت امام خمینی(ره) و معرفی وقایع انقلاب به کودکان و نوجوانان را برای دهه فجر امسال پیش‌بینی کرده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: برای دهه فجر بیش از ۱۰۵ برنامه ویژه کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۲۲ برنامه شاخص وجود دارد.

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۱ مرکز کانون پرورش فکری شامل ۱۷ مرکز ثابت دو کتابخانه پستی در خرم‌آباد و بروجرد و یک کتابخانه سیار شهری و یک کتابخانه سیار روستایی در خرم آباد فعالیت دارند.

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی را از اهداف کانون پرورش فکری بیان کرد و افزود: مسابقه کتاب خوانی با عنوان «نسیم آزادی» به صورت استانی برگزارمی شود، این کتاب از مجموعه روزهای خدا و گزارشی است از وقایع روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که همه دانش آموزان مدارس استان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان اضافه کرد: همزمان با روز ۱۲ بهمن و نواختن زنگ انقلاب، با همکاری آموزش و پرورش استان در مدرسه شاهد خرم آباد، ایستگاه نقاشی وایستگاه ادبی، قاب انقلاب و اجرای نمایش طنز را برگزار شد.

محمدی ادامه داد: چاپ بنر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از طرف کمیته کودک ونوجوان و نصب در سطح شهر، جشن بزرگ پرواز بادبادک ها در شهرستانها، غبار روبی گلزار شهدای همه شهرستان های، برگزاری مسابقه ادبی با عنوان «داستان باستان» به صورت استانی، برگزاری مسابقه کارت پستال سازی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، حضور مربیان کتاب خانه های پستی و سیار کانون در روستاهای خرم آباد و بروجرد و ... از جمله برنامه های دهه فجر است.

وی همچنین اجرای نمایش با موضوع فرار شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای نمایش موزیکال طنز در بروجرد و دعوت از دانش آموزان مدارس برای دیدن نمایش، برگزاری مسابقه خاطره نویسی از دهه فجر سالهای قبل در مرکز ۲ خرم آباد، برگزاری مسابقه فرهنگی هنری وادبی، با عنوان «خورشید تنهانیست» توسط مرکز شماره یک خرم آباد و ویژه برنامه قاصدک در مرکز ۳ خرم آباد را از دیگربرنامه هایی دهه فجر عنوان کرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: همایش بزرگ کودک و نوجوان در پلدختر توسط کانون، اداره ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها و جشنواره قصه گویی و خاطره گویی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از زمان پیروزی انقلاب در مرکز ۲ بروجرد اجرا خواهند شد.

محمدی گفت: جشنواره استانی قصه گویی با گویش محلی با حضور اعضای مراکز از سراسر استان باموضوع های آزاد، بومی و پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۱۷ بهمن ماه در خرم آباد برگزار خواهد شد.