ما در کشور گروه های چپ و راست نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز در مراسم تجدید بیعت مدیران دستگاه های اجرایی با نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: خداوند در پیروزی انقلاب اسلامی بر ما منت نهاد تا ابرهای ظلمانی فتنه و فساد یعنی حکومت دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی و طاغوتی زدوده و جمال خورشید حق از پشت ابر در چنین روزی ظاهر شد.

آیت الله جزایری بیان کرد: طاغوتی هایی که تا بن دندان وابسته، نوکر، مجری سیاست های دیکته شده آمریکا و در واقع به مسائل آمریکا و نه مصلحت ملت متعهد بودند. در چنین روزی از اریکه قدرت ساقط شده و فرار را به قرار ترجیح دادند.

وی عنوان کرد: راجع به این نعمت و ابعاد آن اگر بخواهیم صحبت کنیم که بسیار طولانی است ولی واقعا فرصت این است که از چنین حوادث بزرگ تاریخی درس عبرت بگیریم. انقلاب اسلامی در واقع پیروزی حضرت موسی بر فرعون، ابراهیم بر نمرودیان، پیروزی خاتم الانبیا بر مشرکان و بت پرستان قریش است.

نماینده ولی فقیه خوزستان ادامه داد: این انقلاب چیز کمی نبود بلکه بعید بود و وقتی امام راحل در نجف اشرف تدریس می کرد در ارائه دروس همواره اعلام می کرد که کافی است نتایج کارهای خود را در سال های آینده ببینیم.

آیت الله جزایری یادآور شد: خوشبختانه ملت مسلمان ایران الحمدلله مستحق پیروزی معجزه آسا شدند. ما در کشور چپ و راست نداریم و باید این عناوین تفرقه افکن را کنار بگذاریم تا به یک عاقبت بخیری خوبی برسیم.

