۴۲۰ میلیارد تومان برای توسعه ارتباطات استان بوشهر هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد عصر سه‌شنبه در نشست با فرماندار دشتی گفت: این اعتبارات هر سال به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است به طوری که امسال این رقم به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: امروز بازار ارتباطات و اطلاعات ایران حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است و هر سال که ارتباط دیتا گسترده شده نزدیک به ۱۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم کرده است.

جهانگرد از حمایت شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت: برای رشد و تقویت شرکت‌های دانش بنیان آماده هر نوع کمک و حمایت هستیم.

وی با اشاره به اینکه خدمات جدید دولت الکترونیک اطلاع‌رسانی خواهد شد، یادآور شد: برای تحقق اسباب توسعه کشور و تحقق دانش بنیان یکی از چهار مولفه اساسی هستیم.