انديشمندان مسلمان بايد بسترهاي لازم براي اشاعه اسلام حقيقي را فراهم آورند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر علي جمعه مفتي مصر در حضور جمعي از علماي مسلمان كشورهاي اسلامي و نخبگان ، با محوريت فعاليتهاي لازم در ماه مبارك رمضاندر امارات سخنراني كرد و گفت: ماه مبارك رمضان از همه ماههاي سال بهتر است، از اين رو مسلمانان بايد از روزها و شبهاي اين ماه به نحو احسن بهره برند و از خيرات و بركات نهفته در اين ماه استفاده كنند.

وي با بيان اينكه همه علما بايد با شيوه اي مستحكم و صريح احكام ارزشمند دين اسلام را تبيين كنند، تصريح كرد: اينك برعهده علماي نخبه مسلمان است كه با شيوه هاي اصولي خود بر اساس منطق و عقل و با ارائه استدلال و دلايل مستحكم اسلام را معرفي كرده و بسترهاي لازم براي اشاعه آن را به وجود آورند و همچنين در راه زدودن چهره نادرست اسلام در ميان كشورهاي غربي تلاش كنند.

دكتر علي جمعه افزود: مسلمانان بايد به شيوه هاي موجود در قرآن پناه برده و با بهره از احاديث شريف نبوي، راه را براي اشاعه اسلام باز كنند، همچنين اگر در آيات الهي با دقت و تعمق نگريسته شود مي توان فهميد كه شيوه قرآن انسانها را به سوي بخشش و عفو فرا مي خواند و خواهان از بين رفتن باطل و آشكار شدن حق است.