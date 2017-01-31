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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

به مناسبت دهه فجر؛

همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در بوشهر برگزار شد

همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در بوشهر برگزار شد

بوشهر - به منظور گرامی داشت سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همایش بزرگ دوچرخه‌سواری، دوازدهم بهمن ماه ۹۵ در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: این همایش هم زمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی ایران، از فرودگاه بین المللی شهر بوشهر آغاز و تا اداره کل ورزش و جوانان  به پایان رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: این همایش به همت هیئت دوچرخه سواری و حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش همگانی برگزار شد و در خاتمه این مراسم به قید قرعه به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

کد مطلب 3893452

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