به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: این همایش هم زمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی ایران، از فرودگاه بین المللی شهر بوشهر آغاز و تا اداره کل ورزش و جوانان به پایان رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: این همایش به همت هیئت دوچرخه سواری و حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش همگانی برگزار شد و در خاتمه این مراسم به قید قرعه به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.