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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری؛

نمایشگاه هنرهای تجسمی در خورموج گشایش یافت

نمایشگاه هنرهای تجسمی در خورموج گشایش یافت

بوشهر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دستی گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی و مواد غذایی در شهر خورموج با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری و فرماندار شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارعی بعد از ظهر سه‌شنبه در این مراسم که در نگارخانه فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج برگزار شد، ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: شهرستان دشتی از ظرفیت و پتانسیل‌های خوبی در بخش های مختلف به‌ویژه فرهنگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه شهرستان دشتی از هنرمندان برجسته‌ای برخوردار است، افزود: این نمایشگاه در دو بخش هنرهای تجسمی و مواد غذایی برپا شده که در بخش هنرهای تجسمی تعداد ۶۰ اثر در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.

زارعی ادامه داد: این آثار در قالب سیاه قلم، طراحی و با موضوعات انقلاب، غزه و آزاد به تصویر کشیده شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۰ تابلو عکس از آثار گردشگری و آیین و رسوم شهرستان دشتی و کتاب‌های دست‌ساز اعضای باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودکان خورموج در این نمایشگاه وجود دارد.

همچنین در حاشیه این مراسم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه غذاهای محلی شهرستان بازدید کرد.

در این بخش نیز انواع مواد غذایی محلی از نوع شرینی‌جات شامل رنگینک، حلوا خرمایی، حلوا انگشتی، نان محلی گرده و معرفی غذاهای استاندارد در این نمایشگاه عرصه شده است.

لازم به‌ذکر است این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز تا پایان دهه مبارک فجر دایر است و علاقمندان می‌توانند هر روز صبح و بعد از ظهر از نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 3893456

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