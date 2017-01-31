پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بناب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب عصر سه شنبه در آیین افتتاح پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی گفت: این جشنواره در ۲ بخش هنرهای تجسمی و صنایع دستی و در رشته های مختلف این دو بخش برگزار می شود.

حبیب صدقی افزود: در جشنواره امسال و در بخش هنرهای تجسمی آثار بصورت نمایشگاهی و کارگاهی اجرا می شود.

به گفته وی، آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از ۱۲ الی ۲۱ بهمن و در دو نوبت صبح از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در خیابان شهید دکتر چمران به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

دبیر پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بناب افزود: نتایج داوری آثار در مراسم اختتامیه جشنواره که روز پنج شنبه ۲۱ بهمن سال جاری از ساعت ۱۶ در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب برگزار خواهد شد اعلام و نفرات برگزیده هر رشته معرفی خواهند شد.

صدقی در ادامه از همکاری های صمیمانه هنرمندان، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بناب با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان بناب در برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.