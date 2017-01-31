برخورد قانونی با کشتار و عرضه غیر مجاز دام در معمولان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسکری عصر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کشتارگاه و قصابی های شهر معمولان اظهار داشت: با توجه به این که کشتار دام بدون نظارت دامپزشکی زمینه ساز بروز و شیوع انواع بیماری های مشترک

دامی است، هرگونه عرضه و کشتار غیر مجاز دام زنده ممنوع بوده و این شبکه با این موارد برخورد قانونی می کند.

وی گفت: یک دستگاه خودرو در اختیار پست دامپزشکی معمولان قرار گرفته که در این پست دو نیرو برای نظارت بر کار کشتارگاه معمولان و انجام واکسیناسیون فعالیت دارند.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر ادامه داد: کشتارگاه شهر معمولان به صورت تمام وقت فعال است.

۱۴ واحد قصابی فعال در معمولان وجود دارد

مسعود شاکرمی شهردار معمولان نیز در این جلسه گفت: روزانه از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح در کشتارگاه این شهر دو کشتار صورت می گیرد که در صورت وجود مشکلات بهداشتی و کشتار در محل مغازه قصابی با حضور اداره دامپزشکی و بهداشت و حکم قضایی کشتار امحا می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به کشتار کم در شهر معمولان بخش خصوصی به علت مقرون به صرفه نبودن به این موضوع رغبت پیدا نمی کند و ماشین یخچال دار حمل گوشت را نمی تواند تهیه کند، تصریح کرد: چنانچه کشتار به صورت قانونی و با تعداد قابل توجه در این شهر صورت گیرد شهرداری قول می دهد یک دستگاه ماشین یخچال دار مخصوص حمل گوشت را تهیه کند.

شهردار معمولان با اشاره به اینکه یک نفر سر صنف قصابی ها به عنوان نماینده برای بررسی مسائل و مشکلات قصابی ها معرفی شده است، افزود: در معمولان ۱۴ واحد قصابی فعال هستند که کشتار روستای افرینه نیز در کشتار گاه معمولان صورت می گیرد.