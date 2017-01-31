سومین شماره روزنامه خانه نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره جدید این روزنامه به مسئله رابطه فرهنگ ایران با کره، جشنواره فیلم فجر و گفتگوهایی نوجوانانه با امیرکربلایی زاده، حامد عسگری، عبدالله روا، هومن ستوده، ستاره جیریایی، داوود امیریان، حسین حقیقی و... پرداخته است.

روزنامه خانه نوجوان که مدتی است کار خود را آغاز کرده هم اکنون به صورت ماهنامه منتشر می شود و علاقه مندان جهت دریافت این روزنامه می توانند از سه طریق اپلیکشین طاقچه، کیوسک های روزنامه فروشی یا از طریق شماره تلفن ۸۸۹۳۴۹۷۳ اقدام کنند.

این روزنامه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا زائری و سردبیری حسین شکیب راد منتشر می‌شود. همچنین سید محمد مهدی موسوی، مدیر اجرایی، محراب محمد زاده و تمام نوجوانان ایران دیگر یاران روزنامه هستند.