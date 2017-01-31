برجام ایران را به عنوان یک بازیگر با نفوذ مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای حادثه پلاسکو، اظهار کرد: آتش نشانان ما همچون شهدای دفاع مقدس و انقلاب سمبل ایثار و افتخار یک نظام و ملت هستند.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه بعد از چهار دهه از انقلاب کشور ما بدون تردید قدرت اول منطقه است، افزود: امروز از هر لحاظی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در اوج قدرت قرار دارد، ثبات سیاسی ایران در منطقه بی نظیر است.

وی با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات به عنوان برگ برنده انقلاب، افزود: مشارکت بالای ۷۰ درصدی در انتخابات برای کشورهای غربی یک آرزو است، بیشترین مشارکت‌ها در این کشورها به ۳۰ درصد می‌رسد.

عراقچی با تأکید بر اینکه مردم بزرگترین قدرت کشور هستند، افزود: همین مردم در منطقه ثبات سیاسی بسیار مستحکمی را ایجاد کرده‌اند، در هر حادثه‌ای مردم در صحنه حضور دارند و مشارکت خود را اعلام می‌کنند و بعد از ۴۰ سال هنوز مردم با همان عشق و علاقه از انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند.

توان موشکی ایران قدرت برتر منطقه است

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر قدرت دفاعی ایران، افزود: هیچ قدرت بزرگ نظامی حتی فکر حمله نظامی هم در ذهنش ایجاد نمی‌کند، توان موشکی ایران قدرت برتر منطقه است و این را مدیون تک تک رزمندگان در سپاه، ارتش و بسیج هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، افزود: در بسیاری از این عرصه به خودکفایی رسیده‌ایم و در مقابل همه کارشکنی‌هایی که دشمن برای ما انجام داده است توانسته‌ایم به موفقیت دست یابیم.

عراقچی ادامه داد: بزرگ‌ترین ترفندی که دشمن در سال‌های گذشته به قول خودشان برای فلج کردن انقلاب در پیش گرفتند تحریم‌های اقتصادی بود که این تحریم‌ها در وحله اول با مقاومت مردم با شکست مواجه شد و نه تنها نتوانست مردم ایران را به زانو در بیاورد بلکه آنها را مجبور کرد که پای میز مذاکره بیایند تا راه حلی منافع مردم ایران را تأمین کند و برجام این کار را انجام داد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: برای اولین بار در تاریخ همه قدرت‌های دنیا در یک طرف میز و ایران در سوی دیگر میز نشست و با هم مذاکره کردند، کشوری که از نظر آنها قدرت درجه دو به حساب می‌آید اما در عمل نشان داد که می‌تواند در معیارهای بین المللی در سطح قدرت‌های بزرگ دنیا مذاکره کند.

وی افزود: امروز خود این کشورهای اعتراف کرده‌اند که ایران یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا است، در یک دسته بندی یکی از کشورهای اروپایی ایران به عنوان هفتمین کشور قدرتمند دنیا عنوان شده بود.

عراقچی با تأکید بر اینکه مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران توانایی‌های دفاعی و منطقه‌ای ایران نام برده شده است، تأکید کرد: ثبات سیاسی، پیشرفت‌های علمی و برجام از دیگر عوامل قدرت ایران در این مطالعه برشمرده شده است که قطع نامه‌های بین المللی علیه خود را توسط برجام از بین برده وبه کشوری قابل احترام بازگشته است.

برجام راهنمای اجرای اقتصاد مقاومتی است

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه برجام موانع را برداشته و راهنمای اجرای اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: از چند زاویه می‌توان به برجام نگاه کرد، در سیاست داخلی برجام به موضوعی تبدیل شده است که در بین جناح‌ها و گروه‌های رقیب مورد بحث است و هر دو طرف تندروی‌های خود را دارند.

وی با تأکید بر اینکه یک جامعه مردم سالار شاداب درگیر این موارد همیشه بوده است، افزود: در زمینه سیاست خارجی برجام چهره ایران را به طور کامل دگرگون کرده است و شورای امینت که ایران را یک تهدید علیه صلح بین الملل شناسایی کرده بود این تصویر را با ایران به عنوان یک قدرت جدی در عرصه بین الملل جابه جا کرده است.

عراقچی با بیان اینکه ۶ قطعنامه علیه ایران تحت فصل ۷ بود، عنوان کرد: برنامه هسته‌ای ایران برای شورای امنیت به عنوان یک تهدید در نظر گرفته شده بود و با ایران وارد مقابله جدی شده بود اما در اثر برجام همه این ۶ قطعنامه یکجا لغو شد.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این قطعنامه‌ها با قطعنامه دیگری که غنی سازی هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخته است جابه جا شد، افزود: قریب به ۲۰ کشور در همین یک ساله با ایران وارد همکاری صلح آمیز شده‌اند. موضوع pmd به طور کامل بسته شد و جمع بندی آژانس همه ادعاهای غربی‌ها را رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه ایرانی که به عنوان تهدید در نظر گرفته می‌شد امروز به عنوان کشور تأثیرگزار به عنوان ضامن صلح در سوریه معرفی می‌شود، اظهار کرد: این موقعیت سیاسی ایران را از زمین تا آسمان جابه جا کرده است که انتقاد برخی سیاست مداران آمریکایی را در پی داشت که ایران و روسیه هستند که در رابطه با سوریه تصمیم می‌گیرند که آیا آمریکا را دعوت کنند یا نکنند.

عراقچی با اشاره به اینکه برجام نقش ایران را به عنوان یک بازیگر با نفوذ مطرح کرده است، تأکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران نه تنها متوقف نشده است بلکه با نظم و انضباط بیشتری به کار خود ادامه داده است.

جمهوری اسلامی ایران یک روز غنی سازی را متوقف نکرد

معاون وزارت امور خارجه با اشاره به غنی سازی صفر به عنوان سیاست آمریکا برای ایران، تأکید کرد: ۱۰ سال ایران با ۶ قدرت وارد چالش هسته‌ای شد که به غنی سازی صفر برسد، جمهوری اسلامی ایران یک روز غنی سازی را متوقف نکرد، تعداد ماشین‌ها محدودتر شد اما تحقیق و توسعه که مهم‌ترین بخش غنی سازی بوده است با قدرت به کار خود ادامه داده است.

وی با اشاره به اینکه صنعت غنی سازی ما به کار خود ادامه می‌دهد، تصریح کرد: راکتور اراک ما کماکان آب سنگین به کار خود ادامه می‌دهد و به خصوص وارد همکاری‌های بین المللی شده‌ایم وبرای اولین بار وارد پروژه گداخت هسته‌ای شده‌ایم و به عنوان هشتمین کشور به این عرصه دعوت شده‌ایم.

عراقچی با تأکید بر اینکه برجام را می‌توانیم از منظر تحریم‌ها و بدعهدهای آمریکا هم بنگریم، تصریح کرد: برجام محصول سه سال مذاکره با آمریکا بود که به همان اندازه که در قبل از اجرا خباثت کردند بعد از آن هم در مرحله اجرا سنگ اندازی و بدعهدی کردند اما هر سنگی که انداختند از سرراه برداشتیم.

همه دستاوردهای برجام به زور به دست آمده است

معاون وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید تصور کند که ما در برجام مدیون کسی هستیم، افزود: همه دستاوردهای برجام به زور به دست آمده است، آمریکایی در قضیه برجام لطفی نکردند تا توانستند سنگ اندازی کردند که با همه آنها مقابله شد تا جایی که ترامپ اعلام می‌کند که این بدترین توافق در تاریخ آمریکا بوده است.

وی افزود: برجام در عرصه تحریم‌ها کاری که باید انجام می‌داد را انجام داده است، اما اینکه اثار در زندگی مردم مشاهده می‌شود یا نه بحث بعدی است، برجام باید مانع خرید هواپیما توسط ایران را بر می‌داشت که برداشت، اولین خرید انجام شد و بعدی هم تا یک ماه دیگر انجام می‌شود اما اینکه دولت از برداشته شدن این مانع استفاده درست کرده است یا خبر بحث دیگری است.

معاون وزارت امور خارجه با اشاره به نوسازی صنعت استراتژیک هواپیمایی، تصریح کرد: برجام مانع فروش نفت ایران را برداشت و تحریم فروش نفت به حدود ۲ و نیم میلیون بشکه نفت رسیده است. تولید نفت هم به ۴ و نیم میلیون بشکه نفت رسیده است و قرارداد با کشورهای خارجی ثبت شده است و پول نفت به کشور بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور به ۷ و ۴ دهم رصد رسیده است، تأکید کرد: برخی منتقدان این را عامل فروش نفت دانستند که در همین انتقاد هم بازگشت پول فروش نفت به اقتصاد ما مستتر است.

عراقچی با اشاره به اینکه حوزه بانکی، نفت و گاز و حمل و نقل مهم‌ترین حوزه‌های تحریمی بود، تأکید کرد: در حوزه نفت و گاز قراردادهای نفتی بسته شده است و پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش صادرات داشته است، در حوزه حمل و نقل که مهم‌ترین آن کشتی رانی است که اصل صادرات کشور با آن انجام می‌شود امروز فعال شده است و به تمامی بنادر دنیا دسترسی دارد.

معاون وزارت امور خارجه افزود: نفت کش ها تحت تحریم بودند اما امروز مشکل بیمه ندارند، در عرصه هواپیمایی هم همه مشکلات حل شده است اما در حوزه سوم که بانکداری است وضعیت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است و آن هم برپا بودن تحریم‌های اولیه آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه برجام قرار نبود تحریم‌های اولیه آمریکا را بردارد، افزود: تحریم‌های مربوط به موضوعات غیر هسته‌ای موضوع برجام نبوده است و در جای خود قرار دارد و کسانی که این را با برجام ارتباط می‌دهند مغلطه می‌کنند.

هیچ بن‌بستی در سیستم بانکی ما وجود ندارد

عراقچی با اشاره به اینکه هیچ بن‌بستی در سیستم بانکی ما وجود ندارد، گفت: هنوز بانک‌های ما در شرایط عادی کار نمی‌کنند و برخی بانک‌های بزرگ بین المللی با ما کار نمی‌کنند، اما این مشکل هم به مرور از طریق مشروع و قانونی در حال حل است.

معاون وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در عرصه تحریم‌ها برجام حال خوبی دارد، اظهار کرد: آمریکا، صهیونیست‌ها و کشورهای منطقه و مخالفان برجام بسیار تلاش کردند که در مرحله اجرا جلوی برجام را بگیرند اما نتوانستند، دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران همیشه ادامه دارد و با برجام هیچ رفاقتی و نزدیکی بین ایران و آمریکا و صهیونیست‌ها ایجاد نشده است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که برجام را با دشمنی‌های آمریکا ارتباط می‌دهند دچار سوء تفاهم هستند، افزود: آمریکا خصومت خود را ادامه می‌دهد، اگر خصومت‌های آمریکا متوقف می‌شد باید به فکر فرو می‌رفتیم که چه کرده‌ایم که آمریکا رفاقت کرده است و دست از دشمنی برداشته است.

عراقچی با اشاره به اینکه ما برجام را مدیون هوشمندی و هدایت مقام معظم رهبری و همراهی مردم هستیم، تأکید کرد: باید با درایت و هوشمندی از این دشمنی‌ها عبور کنیم و منافعی که به دست آورده‌ایم را حفظ کنیم.