برخورد زنجیره ای ۱۴ دستگاه خودرو در بزرگراه ستاری

به خبرنگار مهر، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به سرعت آتش نشانان ایستگاه ۱۰۲ را ساعت ۰۸:۰۶ صبح امروز به محل حادثه در جنوب به شمال بزرگراه شهید ستاری، مقابل مجتمع تجاری کوروش اعزام کرد.

محسن نجفی فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: در این حادثه ۱۴ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اتوبوس و ۱۳ دستگاه انواع خودرو سواری به علت نامعلومی به شدت با یکدیگر برخورد کردند که خوشبختانه مصدوم و یا محبوس شده ای نداشت.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله با گذاشتن علائم هشدار دهنده در اطراف صحنه تصادف و نیز برداشتن سر باطری خودروها، محل حادثه را ایمن کرده و سپس این خودروها را در شرایط ایمن به حاشیه بزرگراه انتقال دادند.

علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی پلیس راهور در حال بررسی است.