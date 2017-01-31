۲۵۵ پروژه در چهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مراسم روز ۱۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۵۵ پروژه در چهارمحال و بختیاری همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود، اظهار داشت: این پروژه ها به همت دولت یازدهم تکمیل و مورد بهره براری قرار می گیرد.

وی بیان کرد: طرح ها و پروژه های قابل افتتاح چهارمحال و بختیاری در دهه فجر شامل پروژه های مسکن مهر، گردشگری، آموزشی، صنعتی، ورزشی، اداری، زیرساختی، شیلات، کشاورزی، دامپروری، بهداشتی، درمانی، برق رسانی، آبرسانی و خدماتی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روز پنجشنبه هفته جاری به چهارمحال و بختیاری سفر می کند.

وی ادامه داد: تعدادی از پروژه های مهم این استان با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور افتتاح خواهند شد.