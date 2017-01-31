تاثیر برجام بر بهبود اقتصاد و فضای اجتماعی کشور غیرقابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه سه شنبه در نشست با رسانههای استان به مناسبت دهه فجر افزود: دولت با یک تیم منسجم خارجی مذاکرات هستهای را به سمتی برد که بخشی از عمده مشکلات کشور حل شد البته در مذاکره همیشه مشکلاتی وجود دارد و ممکن است به طور طبیعی همه انچه مطلوب ما است تأمین نشود.
وی بیان کرد: شرایط روحی و روانی خوبی بعد از برجام در تمام حوزههای کشور ایجاد شد که برای مثال دیگر فراز و نشیبهای قیمت دلار را نداشتیم و دولت تثبیت نرخ ارز را در کشور ایجاد کرد.
خادمی اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در این دولت از منفی به بیش از ۶ درصد افزایش یافت و همچنین تورم بالای کشور با اقدامات این دولت از ۴۰ درصد به ۸ درصد رسید.
وی افزود: در گذشته تولید نفت در ایران فقط در حد یک میلیون بشکه بود و وضعیت به جای میرسید که تنها میتوانستیم نفت در برابر غذا بفروشیم اما اکنون حدود ۴ میلیون بشکه است و ۱.۲ میلیون بشکه از این مقدار صادر میشود.
استاندار، دولت یازدهم را یکی از مظلومترین دولتهای پس از انقلاب دانست و گفت: دلیل این مظلومیت یکی شرایط بد کشور است که از گذشته به جای مانده و دوم اینکه نقدهای خارج از انصاف از این دولت میشود.
وی افزود: از طرفی خود دولت نتوانست دستاوردهای خود را به خوبی به سمع و نظر مردم برساند.
خادمی با اشاره به رویکرد دولت به گسترش ارتباطات خارجی، گفت: قبل از این دولت ارتباطات ما با دنیا کم شده بود وارتباط چندانی با دنیا نداشتیم.
وی آرامش سیاسی و انسجام در حوزه مدیریتی و اجتماعی را یکی دیگر از دستاوردهای دولت عنوان کرد.
خادمی همچنین با اشاره به کاهش منابع مالی دولت گفت: اما با همه اینها کارهای بزرگی در استان انجام شد و با سفر دولت به کهگیلویه و بویراحمد ۹۶۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به استان اختصاص یافت.
