عرضه هارددیسک های ۱۶ ترابایتی در سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوبرگیزمو، سیگیت سال گذشته با عرضه هارددیسک ۱۰ ترابایتی خبرساز شد و حالا اعلام کرده که قصد دارد در سال ۲۰۱۸ هارددیسکی به بازار روانه کند که ۱۶ ترابایت ظرفیت برای ذخیره سازی اطلاعات خواهد داشت.

طراحی این هارد دیسک هنوز به اتمام نرسیده و سیگیت می گوید به طور قطع این فرایند را تا ابتدای سال ۲۰۱۸ به اتمام می رساند.

این هارددیسک از نظر ابعاد کاملا استاندارد و ۳.۵ اینچی خواهد بود و لذا نصب آن بر روی رایانه های رومیزی عادی بدون مشکل خاصی امکان پذیر خواهد بود. هارد یاد شده از نوع هاردهای متعارف مغناطیسی است و با هاردهای پیشرفته تر موسوم به solid state که فاقد صفحات مغناطیسی هستند، تفاوت دارد.

هنوز مشخص نیست این هارددیسک با چه قیمتی عرضه می شود، اما از آنجا که هارد ۱۰ ترابایتی سیگیت ۵۳۵ دلار قیمت دارد، می توان حدس زد که مدل ۱۶ ترابایتی این هارد به قیمت حدود ۵۰۰ دلار تولید و روانه بازار شود.