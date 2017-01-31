۵۴ پروژه در شهرستان خمین افتتاح شد/ ۳۵طرح در حوزه معابر روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران روز سه شنبه در نخستین روز از دهه فجر، میزبان برگزاری شورای اداری مشترک استان مرکزی و شهرستان خمین بود و زنگ انقلاب و مراسم گلباران بیت تاریخی امام راحل با حضور استاندار مرکزی و مسئولان استان در آن برگزار شد.

همچنین در نخستین روز از دهه فجر، ۵۴ طرح عمرانی، کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی با حضور استاندار مرکزی و مدیران دستگاه های مربوطه و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش برای به بهره برداری رساندن این ۵۴ پروژه، بیش از هشت میلیارد و ۷۶۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

طرح های عمرانی و زیرساختی افتتاح شده در روز جاری شامل ۳۵ پروژه ایجاد و اصلاح معابر روستایی و همچنین ۱۴ طرح آب رسانی، برق رسانی و گازرسانی است.

همچنین چهار طرح در بخش کشاورزی این شهرستان نیز مورد بهره برداری قرار گرفت که شامل سه گلخانه صنعتی و یک واحد بسته بندی حبوبات بوده و با افتتاح این طرح ها برای بیش از ۵۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

به گفته محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی، در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، یکصد میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان خمین در نظر گرفته شد که ۸۰میلیاردتومان آن به بخش کشاورزی، راهسازی و آبرسانی اختصاص خواهد یافت.