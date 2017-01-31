انهدام باند تولید و توزیع مواد روانگردان در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر سردار مسعود زاهدیان، گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت اعضای باند ساخت و تولید مواد روانگردان «شیشه» در اطراف شهر تهران، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند اعضای این باند به نام کژدم های اتوبان را شناسایی کنند، افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد، سرکرده این باند تحت پوشش مشاغلی نظیر «نمایشگاه خودرو و فروشگاه مواد پروتئینی»، مواد روانگردان را توزیع می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا ادامه داد: ماموران شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه، سرکرده این باند را به همراه دو نفر دیگر از همدستانش در منطقه خاور شهر تهران دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات، ۳۶ کیلوگرم شیشه، ۱۰۰ لیتر محلول و مقادیر قابل توجهی مواد اولیه و پیش ساز شیشه کشف و چهار دستگاه خودرو توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، از دستگاه قضائی رسیدگی سریع به این پرونده را خواستار شد.