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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۰

در عملیات شب گذشته پلیس صورت گرفت؛

انهدام باند تولید و توزیع مواد روانگردان در پایتخت

انهدام باند تولید و توزیع مواد روانگردان در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، از انهدام باند ساخت مواد روانگردان معروف به باند «کژدم های اتوبان» در عملیات شب گذشته پلیس در منطقه خاور شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار مسعود زاهدیان، گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت اعضای باند ساخت و تولید مواد روانگردان «شیشه» در اطراف شهر تهران، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند اعضای این باند به نام کژدم های اتوبان  را شناسایی کنند، افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد، سرکرده این باند تحت پوشش مشاغلی نظیر «نمایشگاه خودرو و فروشگاه مواد پروتئینی»، مواد روانگردان را توزیع می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا ادامه داد: ماموران شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه، سرکرده این باند را به همراه دو نفر دیگر از همدستانش در منطقه خاور شهر تهران دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات، ۳۶ کیلوگرم شیشه، ۱۰۰ لیتر محلول و مقادیر قابل توجهی مواد اولیه و پیش ساز شیشه کشف و چهار دستگاه خودرو توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، از دستگاه قضائی رسیدگی سریع به این پرونده را خواستار شد.

کد مطلب 3893494

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