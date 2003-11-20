وزير امور خارجه روسيه: همكاري هسته اي ما با ايران ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان "گيت وي تو راشا" امروز نوشت: ايوانف درمصاحبه با اين روزنامه روسي تصريح كرد: "ايران درماههاي گذشته همكاري كاملا شفافي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است. "

وزيرامورخارجه روسيه خاطرنشان كرد:"ايران به تمام سوالات لازم پاسخ داده است واين سوالات ازسوي روسيه، آمريكا و يا فرانسه ارائه نشده بوده است."

وي افزود: "ايران به طورداوطلبانه به نكات مورد نظر آژانس پاسخ داده است و ما درصدد هستيم هر گونه قطعنامه عليه ايران را رد كنيم."

ايوانف ابرازداشت ما نمي دانيم آمريكا در شرايط كنوني چگونه به خود اجازه مي دهد ازاقدامات ايران اظهار نارضايتي كند.

وزيرامورخارجه روسيه افزود: "تصميم رهبران ايران براي شفاف سازي برنامه هاي هسته اي قابل تقديراست و آمريكا نيزانتظارچنين شفافيتي را نداشته است."