24 مهر زمان از سرگيري محاكمه صدام در مورد پرونده دجيل

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الوطن، سخنگوي دادگاه عالي جنايي روزگذشته اعلام كرد : محاكمه صدام و همدستانش براي بازنگري دراسناد و مدارك و اظهارات شهود درمورد قضيه كشتار دجيل روز16 اكتبرماه جاري ميلادي( 24 مهرماه) از سرگرفته مي شود.

"رائد الجوحي" در مورد اين موضوع را كه آيا دادگاه دراين روزيعني 24 مهر حكم خود را درمورد اين پرونده صادر مي كند يا خير هيچ توضيح نداد.

اما يك منبع بلندپايه دردادگاه عراق در كنفرانسي مطبوعاتي تصريح كرد: انتظارمي رود كه صدورحكم دادگاه چند روزبعد از تشكيل جلسه مذكور انجام شود.

محاكمه صدام و 7 تن از همدستانش براي رسيدگي به پرونده دجيل از 19 اكتبر( 27 مهرماه) سال 2005 آغاز شد.

متهمان به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 مورد بازجويي قرارگرفتند.

ازسوي ديگر "دونالد رامسفلد" وزيردفاع آمريكا در موضعي مداخله جويانه ، مخالفت خود را با طولاني شدن بررسي دادگاه صدام درمورد پرونده هاي جديد اعلام كرد.

"رامسفلد" درپاسخ به خبرنگاران گفت : بهتراست كه دادگاه(صدام) پايان يابد و حكم قضات درحق وي صادرشود.

وزيردفاع آمريكا همچنين درادامه اين اظهارات خود به اين مسئله اشاره كرد كه وي ازطرف دولت سخن نمي گويد.

"رامسفلد" در مورد محاكمه صدام و همدستانش درمورد پرونده انفال ( كشتار مردم بيگناه كرد در سال هاي 1978 و 1988 ) ابراز عقيده كرد كه اين دادگاه امري مثبت است و منفي نيست و بايد فصل بيچارگي را ببندد و به ويژه رژيم فاسدي را به پايان برساند.