به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در شمال استان برای تبدیل ۶۲ هزار هکتار اراضی دیم به آبی محقق شده است.

وی افزود: افزایش تولید محصول کشاورزی استان به واسطه این تحول تا زمانی که با صنایع دانش‌بنیان گره نخورده است، محسوس نخواهد بود و به همین دلیل پارک علم و فناوری در استان ایجاد شده است.

استاندار اردبیل تأکید کرد: بعد از تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا می‌بایست برای بازار فروش برنامه‌ریزی کرد که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مناسب‌ترین بازار فروش محصولات کشاورزی استان کشور روسیه است.

خدابخش با یادآوری طرح پیشنهاد سرمایه‌گذاری به آذری‌ها در شمال استان به دلیل در اختیار داشتن بازار صنایع غذایی روسیه اضافه کرد: در پی طرح این پیشنهاد نحوه ارسال محصولات به روسیه مطرح شد که ما راه‌اندازی بندر خشک در اصلاندوز را پیشنهاد کردیم.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه راه‌آهن اردبیل- پارس‌آباد فعلاً مطالعه نشده است، بهترین گزینه انتقال محصولات تولیدی استان بندر خشک است.

به گفته استاندار اردبیل مشکل راه‌اندازی بندر خشک تصویب نقطه مرزی اصلاندوز بود که اخیراً در کارگروه تخصصی تصویب شده و به دنبال آن هستیم که تا پایان سال مصوبه از هیئت دولت نیز اخذ شود.

خدابخش با تأکید به اینکه آبادانی و توسعه استان با صرف اعتبارات دولتی ممکن نیست، ادامه داد: لازم است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال شود و در واقع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

رشد کمی بیمارستان‌ها در اردبیل مقبول نیست

وی در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت خدمات درمانی و بهداشتی استان اشاره کرد و گفت: هر چند در قبل از انقلاب اردبیل با کمبود امکانات بهداشتی و درمانی مواجه بود اما به لحاظ تعداد بیمارستان‌ها رشد مطلوبی ندارد.

استاندار اردبیل در خصوص ضرورت احداث بیمارستان هزار تحت خوابی در اردبیل افزود: انتظار می‌رود مسئولان علوم پزشکی استان این ضرورت را با هدف صادرات خدمات بهداشتی و درمانی استان دنبال کنند و بی‌شک طرح این موضوع نظر بانک توسعه تعاون برای سرمایه‌گذاری را جلب خواهد کرد.

وی افزود: در سه سال اخیر خدمات طرح تحول نظام سلامت قابل‌توجه بوده و پرداختی مردم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

خدابخش با یادآوری اولین بازدید خود از بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال ۹۲ اضافه کرد: در آن سال حتی از آسانسور بیمارستان با مشکل مواجه بود اما در حال حاضر برای فرسودگی تجهیزات بیمارستانی هزینه شده و امکانات بهبود یافته است.

استاندار اردبیل همچنین به وضعیت بیمارستان تروما به عنوان بیمارستان سوانح و سوختگی اشاره کرد و گفت: هر چند نرخ خودسوزی کاهش یافته اما اردبیل بیمارستان سوانح و سوختگی ندارد و لازم است با همکاری دستگاه‌ها این بیمارستان هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.