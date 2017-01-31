به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان فارسان با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است، اظهار داشت: به همت دولت یازدهم روند توسعه و پیشرفت این استان شتاب گرفته است.

وی عنوان کرد: شهرستان فارسان یکی از پرظرفیت ترین شهرستان های چهارمحال و بختیاری است که باید از ظرفیت و پتانسیل های این شهرستان در مسیر توسعه و پیشرفت فارسان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تلاش و کوشش مدیران و مسئولان شهرستان فارسان برای ارتقای این شهرستان قابل تقدیر است.

وی در ادامه تاکید کرد: با افتتاح این پروژها زمینه اشتغال و توسعه بیشتر این شهرستان فراهم شده است.

۳۳ پروژه در بخش های گازرسانی، سلامت، دامپروری، روشنایی معابر، آسفالت معابر، توسعه زیرساخت ها و... در این شهرستان با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.