مدعیان میلیمتری عناوین خود را حفظ کردند/ شکست مس در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم از رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای سبزوار، اصفهان، یزد، اراک و ارومیه پیگیری شد.

در اولین مسابقه این هفته بیتای سبزوار در سومین هفته حضور سرمربی برزیلی اش میزبان تیم صدرنشین لیگ نفت و گاز گچساران بود. گچسارانی ها که تاکنون عنوان صدرنشینی خود را برای لیگ حفظ کردند در این بازی تا دقایق آخر تلاش کردند تا از حریف خود پیشی بگیرند و در نهایت در این بازی خارج از خانه خود تنها بااختلاف یک گل به پیروزی رسیدند تا عنوان خود را در جدول از دست ندهند.

اما در دومین بازی این هفته تیم رده سومی فولاد میزبان تیم چهارم جدول هیئت هندبال مرودشت بود در این دیدار با تساوی بین این دو تیم مدعی به پایان رسید.

در دیگر دیدار این هفته توسعه و عمران بافق میزبان تیم مس کرمان بود. بافقی ها موفق شدند در این دیدار حساس برنده بازی باشند و مس کرمان تیم مدعی میانه جدول را شکست داده و با این برتری در جدول رده بندی صعود کنند.

هپکوی اراک که هم اکنون از بهترین بازیکن کلیدی اش به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر بهره نمی برد میزبان تیم قعر نشین لیگ نیروی زمینی تهران بود. شاگردان ایرج رضایی که از ابتدای فصل موفق به دریافت حقوق و حق خود از باشگاهشان نشده اند در این هفته برابر تیم قعرنشین لیگ متحمل شکست شده اند.

در آخرین دیدار این هفته تیم شهرداری ارومیه میزبان تیم مدعی شهرداری کاشان بود. شاگردان علیرضا حبیبی موفق شدند با اختلاف یک گل نتیجه این بازی را به سود خود تمام کنند.

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال به این ترتیب است:

* بیتای سبزوار ۲۴- نفت و گاز گچساران ۲۵

* هپکوی اراک ۲۱- نیروی زمینی تهران ۲۴

* سپاهان اصفهان ۲۰ – هیئت هندبال مرودشت ۲۰

* شهرداری ارومیه ۲۸- شهرداری کاشان ۲۹

* توسعه عمران بافق یزد ۲۲- صنعت مس کرمان ۲۱

در پایان این هفته تیم نفت و گاز گچساران همچنان عنوان صدرنشینی لیگ را برای خود حفظ کرده است.

جدول رده بندی کامل این هفته به این ترتیب است:

۱-نفت و گاز گچساران با ۱۹ امتیاز

۲-شهرداری کاشان با ۱۸ امتیاز

۳-فولاد مبارکه سپاهان با ۱۵ امتیاز

۴- هیئت هندبال مرودشت با ۱۳ امتیاز

۵-مس کرمان با ۱۱ امتیاز

۶-بیتای سبزوار با ۱۰ امتیاز

۷-توسعه و عمران بافق یزد با ۱۰ امتیاز

۸-هپکوی اراک با ۹ امتیاز

۹-نیروی زمینی تهران با ۸ امتیاز

۱۰-شهرداری ارومیه با ۷ امتیاز