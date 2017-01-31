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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۴

همزمان با اولین روز از دهه فجر؛

مرکز شیمی‌درمانی در اردبیل آغاز به کار کرد

مرکز شیمی‌درمانی در اردبیل آغاز به کار کرد

اردبیل – همزمان با اولین روز از ایام دهه فجر مرکز شیمی‌درمانی بیمارستان دولتی امام خمینی (ره) اردبیل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی علوم پزشکی تصریح کرد: برای احداث این مجموعه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

قدرت اخوان اکبری تصریح کرد: علاوه بر این مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی با ۱۷ میلیارد تومان، ستاد مرکزی دانشگاه با ۱۵ میلیارد تومان و ساختمان جدید ستاد فوریت‌های پزشکی با دو میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی در خصوص سایر پروژه‌های افتتاحی علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: افتتاح MICU بیمارستان بوعلی، تجهیز کلینیک امام رضا (ع)، راه‌اندازی کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه، راه‌اندازی ۲۸ تخت اعصاب و روان در گرمی و خلخال و راه‌اندازی بلوک‌های زایمانی در چند شهرستان در دهه فجر انجام می‌شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان به راه‌اندازی پایگاه بهداشت و درمان در اردبیل، نمین و بیله سوار اشاره کرد و گفت: علاوه بر این در دهه فجر سه واحد مسکن متخصصان در سرعین راه‌اندازی شده و ۱۰ پروژه بهداشتی کلنگ زنی می‌شود.

اخوان اکبری با اشاره به کلنگ زنی ۲۰ پروژه دیگر تا پایان سال جاری تأکید کرد: یکی از مشکلات بخش درمان استان راه‌اندازی بیمارستان تروما است که انتظار می‌رود تأمین مالی شده و در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به تجهیز بیمارستان امام رضا (ع) در آینده نزدیک ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های استان احداث بیمارستان هزار تخت خوابی است که می‌تواند بخش مهمی از نیاز درمانی و محرومیت‌های استان را تأمین کند.

کد مطلب 3893514
محمد میرزایی ناطق

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