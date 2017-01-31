به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل عصر سهشنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی علوم پزشکی تصریح کرد: برای احداث این مجموعه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.
قدرت اخوان اکبری تصریح کرد: علاوه بر این مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی با ۱۷ میلیارد تومان، ستاد مرکزی دانشگاه با ۱۵ میلیارد تومان و ساختمان جدید ستاد فوریتهای پزشکی با دو میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی در خصوص سایر پروژههای افتتاحی علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: افتتاح MICU بیمارستان بوعلی، تجهیز کلینیک امام رضا (ع)، راهاندازی کلینیک دندانپزشکی دانشگاه، راهاندازی ۲۸ تخت اعصاب و روان در گرمی و خلخال و راهاندازی بلوکهای زایمانی در چند شهرستان در دهه فجر انجام میشود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان به راهاندازی پایگاه بهداشت و درمان در اردبیل، نمین و بیله سوار اشاره کرد و گفت: علاوه بر این در دهه فجر سه واحد مسکن متخصصان در سرعین راهاندازی شده و ۱۰ پروژه بهداشتی کلنگ زنی میشود.
اخوان اکبری با اشاره به کلنگ زنی ۲۰ پروژه دیگر تا پایان سال جاری تأکید کرد: یکی از مشکلات بخش درمان استان راهاندازی بیمارستان تروما است که انتظار میرود تأمین مالی شده و در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به تجهیز بیمارستان امام رضا (ع) در آینده نزدیک ادامه داد: یکی از مهمترین نیازمندیهای استان احداث بیمارستان هزار تخت خوابی است که میتواند بخش مهمی از نیاز درمانی و محرومیتهای استان را تأمین کند.
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