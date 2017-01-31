به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال از ۲۵ اسفند مسافرتها آغاز خواهد شد، افزود: از ۵ روز قبل از عید میزبانی استان قم از زائران و مسافران آغاز خواهد شد که حداقل تا ۵ فروردین دور اول مسافرتها برقرار است که باید هماهنگیهای لازم بین دستگاهی برای این میزبانی انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت کمیتههای ده گانه ستاد تسهیلات زائران، تصریح کرد: ابلاغهایی جدید در هفته آینده به دستگاهها صادر میشود و کار میزبانی از زوار آغاز خواهد شد.
عالی پور ادامه داد: اداره ارزشیابی با همکاری دانشگاه قم از فعالیتهای سال گذشته ارزیابی انجام داده است و نتیجه این مطالعه در کار میزبانی امسال مورد توجه قرار میگیرد.
معاون امور هماهنگی زائران استانداری قم با اشاره به اینکه باید نقاط ضعف سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد، افزود: در کمیته فرهنگی ضعف داشتیم که باید در این امر تلاش بیشتری صورت بگیرد اما در مسئله امنیت زبان زد بودیم.
وی افزود: برخی کمیتهها فعالیت خود را آغاز کردهاند، کمیته امداد و درمان کارهای ابتدای خود را آغاز کردهاند و هلال احمر در صدر این فعالیتها آغاز به کار کرده است.
عالی پور با اشاره به اینکه برخی کمیتههای ضرورت کار بیشتری وجود دارد، تأکید کرد: در کمیته اسکان که توسط آموزش و پرورش صورت میگیرد نیاز است که مدارس بیشتری برای اسکان در نظر گرفته شود و میراث فرهنگی هم باید در این زمینه یاری رسان باشد.
معاون امور هماهنگی زائران استانداری قم با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینیها امسال حجم مسافران بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: ممکن است که در سال جاری در برخی کمیتهها تغییراتی داشته باشیم تا میزبانی امسال بهتر از سالهای گذشته منتج به رضایت زوار باشد.
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