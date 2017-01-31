اصابت موشک بالستیک به پایگاه متجاوزان در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن ضربه سنگینی بر پیکره متجاوزان و مزدوران سعودی وارد کردند.

در همین راستا، یک منبع نظامی یمن اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی یک فروند موشک بالستیک به پایگاه مزدوران سعودی در جزیره «زقر» واقع در دریای سرخ شلیک کردند که منجر به هلاکت ۸۰ مزدور سعودی و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر از آنها شد.

نیروهای یمن شب گذشته نیز یگان دریایی وابسته به ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن یک کشتی جنگی متجاوزان سعودی را که مردم و شهروندان یمنی را آماج حمله قرار می داد، در مقابل سواحل الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار داد. یک منبع نظامی یمنی در همین رابطه تاکید کرد که این کشتی سعودی حامل ۱۷۶ سرباز و افسر بود.