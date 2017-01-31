بیانیه فدراسیون فوتبال درباره ادعای «تحریف» نامه فیفا به استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال نسبت به این ادعا که فدراسیون فوتبال تنفیض در اجرایی شدن رای به باشگاه استقلال تهران صورت نگرفته است، اطلاعیه را صادر کرد:

«پیرو نامه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ مصادف با ۲۹ آذر ۹۵ ، لازم به ذکر است که فیفا رای (اجرایی شدن محرومیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال در نیم فصل دوم) را پیش از آنکه به فدراسیون فوتبال گوشزد کند، طی نامه رسمی در همان روز به باشگاه استقلال تهران ارسال کرده است.

برهمین اساس آن طور که مشخص است مسئولان باشگاه استقلال تهران به طور کامل از ضرب الاجل های پیشین فیفا و همچنین اجرایی شدن رای در روز ۲۹ آذر ماه ۹۵ مطلع بودند. در نتیجه از اینکه در فصل نقل و انتقالات قادر به جذب بازیکنان داخلی و خارجی نیز نبودند، از این موضوع به طور کامل آگاهی داشتند.»