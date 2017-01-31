به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی عصر سهشنبه در آیین افتتاح پروژههای دهه فجر شهرستان اردبیل و بهره برداری از طرح های درمانی و بهداشتی در بیمارستان امام خمینی اردبیل تصریح کرد: این طرحها شامل طرحهای عمرانی، خدماتی و طرح سرمایهگذاری است که با هزینه کرد هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: با وجود محدودیت منابع مالی دولت تعداد پروژههای افتتاحی استان اردبیل روند صعودی در هر سال داشته و به عنوان مثال در دهه فجر سال ۹۲، ۱۲۶ پروژه، در سال ۹۳، ۲۳۸ پروژه، در سال ۹۴، ۳۳۱ پروژه و در سال جاری ۴۱۶ پروژه با اعتبار ۸۱۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار اردبیل سهم شهرستان اردبیل از پروژههای دهه فجر سال جاری استان را ۲۰۲ مورد با اعتبار ۲۱۶ میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: دولت برنامههای خود را با محور اقتصاد مقاومتی و سرمایهگذاری اجرا میکند.
به گفته زنجانی عمده پروژهها با محوریت اشتغالزایی اجرا شده و از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شده است.
وی همچنین در خصوص پروژههای در دست اجرای حوزه سلامت و بهداشت اضافه کرد: دو بیمارستان ۱۲۵ تخت خوابی تروما و امام رضا (ع) در آخرین مراحل احداث بوده و سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
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