ضرورت عدم اعتماد به دشمن/برخی خواص گرفتار دنیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن پیروزی انقلاب شامگاه سه شنبه با حضور جمعی از مردم و مسئولان در مسجد قبا شهرستان ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد عبدالرحیمی استاد حوزه علمیه در این مراسم با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور در تمامی حوزه ها وابسته به قدرت های مستکبر بود.

وی افزود: منابع مادی کشور در دوران رژیم پهلوی در اختیار آمریکا، انگلیس و قدرت های زورگو قرار داشت و امام راحل با حرکت تاریخ ساز خود، مستضعفین را بر ظالمان حاکم کردند.

عبدالرحیمی ادامه داد: امام راحل توانستند با رهبری هوشیاری و برگرفته از تعالیم حیات بخش اسلامی، ملت ایران را در برابر ظلم و استبداد داخلی و زورگویان خارجی متحد کرده و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برهه حاضر گفت: متأسفانه برخی خواص گرفتار دنیا شدند، در حالی که در برهه ها و شرایط مختلف باید منویات رهبری مورد توجه مردم و مسئولان باشد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به دشمنی های متعدد استکبار با نظام اسلامی تأکید کرد: هشت سال دفاع مقدس، فتنه سال ۷۸ و ۸۸ از جمله تلاش های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی بود اما باید دانست که دشمن قابل اعتماد نیست و باید به توانمندی داخلی متکی باشیم.