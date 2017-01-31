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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۶

استاد حوزه علمیه:

ضرورت عدم اعتماد به دشمن/برخی خواص گرفتار دنیا شدند

ضرورت عدم اعتماد به دشمن/برخی خواص گرفتار دنیا شدند

ورامین-استاد حوزه علمیه گفت: هشت سال دفاع مقدس، فتنه سال ۷۸ و ۸۸ از جمله تلاش های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی بود اما باید دانست که دشمن قابل اعتماد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن پیروزی انقلاب شامگاه سه شنبه  با حضور جمعی از مردم و مسئولان در مسجد قبا شهرستان ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد عبدالرحیمی استاد حوزه علمیه در این مراسم با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور در تمامی حوزه ها وابسته به قدرت های مستکبر بود.

وی افزود: منابع مادی کشور در دوران رژیم پهلوی در اختیار آمریکا، انگلیس و قدرت های زورگو قرار داشت و امام راحل با حرکت تاریخ ساز خود، مستضعفین را بر ظالمان حاکم کردند.

عبدالرحیمی ادامه داد: امام راحل توانستند با رهبری هوشیاری و برگرفته از تعالیم حیات بخش اسلامی، ملت ایران را در برابر ظلم و استبداد داخلی و زورگویان خارجی متحد کرده و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برهه حاضر گفت: متأسفانه برخی خواص گرفتار دنیا شدند، در حالی که در برهه ها و شرایط مختلف باید منویات رهبری مورد توجه مردم و مسئولان باشد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به دشمنی های متعدد استکبار با نظام اسلامی تأکید کرد: هشت سال دفاع مقدس، فتنه سال ۷۸ و ۸۸ از جمله تلاش های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی بود اما باید دانست که دشمن قابل اعتماد نیست و باید به توانمندی داخلی متکی باشیم.

کد مطلب 3893524

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