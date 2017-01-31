حماس اظهارات دبیر کل سازمان ملل درباره مسجد الاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اظهارات «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در مورد اینکه مسجد الاقصی متعلق به یهودیان است، را به شدت محکوم کرد.

در همین راستا «فوزی برهوم» سخنگوی حماس تصریح کرد که این اظهارات تحریف تاریخ و گمراه سازی افکار عمومی به شمار می رود و با قطعنامه اخیر سازمان یونسکو مبنی بر عدم پیوند میان مسجد الاقصی و یهودیان و اینکه این مسجد تنها متعلق به مسلمانان است، کاملا در تضاد است.

برهوم تاکید کرد که اظهارات گوترش یعنی مشروعیت بخشی به یهودی سازی قدس و مسجد الاقصی و تجاوزات نژاد پرستانه دشمن صهیونیستی.

گفتنی است، در ماه مهر گذشته سازمان یونسکو با صدور قطعنامه‌ای نبود پیوند میان یهودیت با مسجد الاقصی در شورای این سازمان را به تصویب رساند و تأکید کرد این مکان مقدس صرفا متعلق به مسلمانان است.