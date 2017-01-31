انقلاب اسلامی ایران مرزهای فرهنگی و جغرافیایی را فتح کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر سه‌شنبه در نشست گردهمایی مدارس شجره طیبه منطقه دوم ندسا ضمن تبریک ایام الله دهه فجر وسالروز ورود تاریخی حضرت امام به میهن اسلامی اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را بر مبنای ارزش‌های دینی، اخلاقی و معنوی بر پایه توکل به خدا و توسل بر اولیا و انبیای الهی به همراه اراده مردم در خرداد ۱۳۴۲ طرح‌ریزی کرده و در بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسانید.

فرمانده منطقه دوم ندسا افزود: انقلاب اسلامی ایران تحولات عظیمی را در بیرون و درون مرزهای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد که موجب حیرت و تحسین جهانیان شد.

وی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در رشد، شکوفایی و استقلال جامعه خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش از ارکان اصلی اجتماع است و از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تحول در نظام آموزش و پرورش است.

فرمانده ارشد سپاه پاسداران در استان بوشهر تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران تحولی عظیم در ساختار آموزش و پرورش کشور به وجود آورد که این تحول بر مبنای ایدئولوژی اعتقادی و اسلامی بود و نتیجه آن امروز بعد از ۳۸ سال دستاوردهای شگرف علمی و فرهنگی است.

سردار رزمجو گفت: رشد علم و فن‌آوری بر مبنای استقلال، آزادی و زدودن استکبار و استعمار از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: هم اکنون انقلاب اسلامی ایران توانسته است خاکریزهای دشمنان را یکی پس از دیگری درنوردیده و مرزهای فرهنگی و جغرافیایی را فتح کند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به عوامل قدرت انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز و طلیعه‌ای برای همه ملل و مستضعفین عالم بود و قدرت انقلاب اسلامی ایران نشأت‌گرفته از قدرت لایزال الهی، خون پاک شهیدان و ولایت‌فقیه است و انقلاب اسلامی با تکیه‌ بر این قدرت بدون ترس و واهمه در برابر همه قدرت‌های جهانی ایستاده است.