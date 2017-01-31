گردان قسام: تاوان سنگین صهیونیست ها در صورت جنایت علیه فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردان های قسام خیابانی را در غزه به نام شهید محمد الزواری مهندس تونسی نامگذاری کرده و ماکت پهپاد ابابیل را به منظور تجلیل از او در یکی از میادین رفح نصب کرد.

«ابو عبیده» سخنگوی گردان های شهید عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) در جریان نصب بنای یادبود شهید محمد الزواری در شهر رفح سخنرانی و تصریح کرد: قسام نسبت به شهید محمد الزواری، قهرمان فلسطین همیشه وفادار خواهد ماند. نام شهید الزواری برای همیشه در آسمان فلسطین ماندگار شد و جوانان امت اسلام و فلسطین باید راه شهید الزواری را ادامه دهند.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهید الزواری بارها به غزه سفر کرده بود تا علم و دانش خود را در اختیار برادرانش در مقاومت فلسطین قرار دهد و در جهاد علیه دشمن صهیونیستی شریک باشد. نام شهید الزواری همچون پرچمی بر روی تمامی هواپیماها و موشک هایی خواهد بود که از زمین و آسمان و دریا لرزه بر اندام دشمن صهیونیستی خواهد انداخت.

سخنگوی گردان های قسام بیان داشت: استراتژی های مقاومت در داخل فلسطین هرگز مانع از این نشد که قسام از توانمندی دانشمندان و نخبگان جهان اسلام بهره نبرد. مقاومت در سلامت کامل قرار دارد و به بهترین نحو به آماده سازی خود برای مقابله با دشمن ادامه می دهد.

وی افزود: توطئه های دشمنان علیه امت اسلام، هرگز نمی تواند سد راه مشارکت مسلمانان در جهاد علیه دشمن صهیونیستی شود. آزادسازی فلسطین مسئولیت دسته جمعی سراسر امت اسلام است. شهید الزواری در طراحی و ساخت پهپاد ابابیل سهم بسزایی داشت.

ابوعبیده در پایان گفت: گزارش بازرس دولت رژیم صهیونیستی در مورد نتایج جنگ 51 روزه غزه، بیانگر حجم خسارت هایی بود که مقاومت به این رژیم وارد کرد. دشمن صهیونیستی در مقابل هر جنایتی که علیه ملت فلسطین مرتکب می شود، باید تاوان بسیار سنگین تری پرداخت کند.

گفتنی است، محمد الزواری مخترع و مهندس تونسی پنجشنبه ۱۵ دسامبر در شهر صفاقس واقع در جنوب تونس به دست افراد ناشناس ترور شد.