به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به پیش بینی تمهیدات برگزاری انتخابات مجلس شوراهای اسلامی شهر، اظهار کرد: انتخابات سال گذشته که انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری برگزار شد استان قم به عنوان رتبه اول در زمینه بی‌مسئله بودن انتخابات برگزیده شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، افزود: باید این رویه در انتخابات پیش رو هم در نظر گرفته شده و شاهد افتخار برای نظام باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قانون و بی طرفی وظایف خود را انجام می‌دهد، تصریح کرد: در انتخابات گذشته اکثریت دستگاه‌های اجرایی همکاری‌های بسیار خوبی داشتند اما برخی دستگاه‌ها که تذکر هم گرفتند در حد انتظار ظاهر نشدند.

جمالی از انتخابات به عنوان حیثیت نظام نام برد و افزود: به همین منظور باید در انتخابات با همه توان و همه نهادها و دستگاه‌ها بر اساس اعلام وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران تمامی کارکنان خود را در اختیار قرار دهند که سرپیچی از آن مجازات خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری هم موظف هستند حسب درخواست برگزار کنندگان انتخابات منابع پشتیبانی و مالی خود را برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهری و روستا در اختیار استان قرار دهند.

وی تأکید کرد: هر کسی از هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی دارد به منظور بهره‌برداری فرد خاصی در انتخابات استفاده کند مجرم تلقی می‌شود.

جمالی در پایان اظهار داشت امیدواریم در روز ۲۹ اردیبهشت هم شاهد حماسه سیاسی دیگری در کشور باشیم.