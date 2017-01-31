نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در بشرویه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی خبازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در بشرویه گفت: این نمایشگاه به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کسبه شهرستان و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری گشایش یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه اظهار داشت: حدود ۵۰ غرفه در این نمایشگاه محصولات و تولیدات خود را از قبیل صنایع دستی، کیک و کلوچه و... ارائه می کنند.

سرگرد خبازی با اشاره به اینکه بخشی از این غرفه ها به بانوان تعلق دارد گفت: امروزه بانوان در زمینه مشاغل خانگی گام موثری در جهت افزایش تولید و رونق اقتصاد خانواده ها برداشته اند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل سال ۹ دی سپاه بشرویه واقع در انتهای خیابان جهاد این شهرستان دایر خواهد بود.

به مناسبت اولین روز دهه فجر همچنین ساختمان اداری سالن فرهنگی ورزشی نه دی نیز با اعتبار ۴۵ میلیون تومان افتتاح شد.

افتتاح ترانس برق با اعتبار ۳۴۱ میلیون تومان در بشرویه

پروژه نصب ترانس و تابلوی برق در شهرستان بشرویه با اعتبار ۳۴۱ میلیون ریال هم در اولین روز از دهه فجر افتتاح شد.

محسن نیازمند رئیس شرکت توزیع برق شهرستان بشرویه در مراسم افتتاحیه این پروژه بیان کرد: نصب ترانس و تابلوی برق در محدوده خیابان عمار با هدف کاهش تلفات و مدیریت پیک بار مصرفی در فصول مختلف سال به ویژه تابستان انجام شد.

وی افزود: بهبود ولتاژ و کاهش شعاع تغذیه نیز از دیگر دلایل نصب ترانس در این محدوده بود.

رئیس شرکت توزیع برق شهرستان بشرویه بیان کرد: ۵۰ خانوار از مزایای اجرای این طرح برخوردار خواهند شد.

نیازمند گفت: برای اجرای این پروژه مبلغ ۳۴۱ میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی هزینه شده است.