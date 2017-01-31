ایجاد ۱۲۸۶ تخت بیمارستانی در اردبیل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان اردبیل تصریح کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از ۵۰۰ تخت در شهرهای مختلف استان دایر بوده که در وضعیت فعلی به هزار و ۷۸۶ تخت افزایش یافته است.

وی افزود: شبکه بهداشت استان از چهار مورد به ۱۰ مورد و تعداد بیمارستان‌ها از هفت مورد به ۱۵ مورد افزایش یافته و در عین حال هشت دانشکده نیز ایجاد شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به نبود حتی یک تخت ویژه در قبل از انقلاب اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۰۰ تخت ویژه ایجاد شده است.

به گفته اخوان اکبری تعداد پزشکان متخصص از ۲۰ نفر به ۲۲۳ نفر افزایش یافته و ۳۰ پزشک فوق تخصص وارد بدنه درمانی استان شده است.

وی به فعالیت ۲۱۹ عضو هیئت‌علمی در دانشگاه و دو هزار و ۵۰۰ پرستار اشاره کرد و گفت: تجهیزات پزشکی قابل‌توجهی نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در استان ایجاد شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین به تأثیرات مطلوب طرح تحول نظام سلامت اشاره و تأکید کرد: در پی اجرای این طرح ۱۸۰ میلیارد تومان منابع هزینه شده و پرداختی مردم از ۳۳ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافت.

اخوان اکبری افزود: میزان مراجعه به اورژانس و درمان سرپایی با رشد محسوس مواجه بوده و میزان سزارین نیز مطابق اهداف طرح کاهش یافته است.

وی به هزینه کرد ۲۳۵ میلیارد ریالی ارتقا تجهیزات درمانی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ۱۷ درمانگاه و کلینیک تخصصی با حضور ۲۰۴ متخصص فعال شده است.