پاي شجاعي به گلزني باز شد/ نخستين پيروزي ياران برهاني و مجيدي

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه ديدارهاي هفته سوم مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارات سه شنبه شب تيم الامارات در خانه ميزبان الشارجه بود. تقابل بازيكنان ايراني حاضر در دو تيم از نكات جالب توجه اين ديدار بود. ديداري كه در نهايت با تساوي يك بر يك به اتمام رسيد. در شبي كه رسول خطيبي در گلزني ناكام بود و سعيد الكاس ديگر مهاجم الشارجه نيز در كمند مدافعان حريف گرفتار آمده بود اين مسعود شجاعي بود كه با فرصت طلبي تك گل تيمش را وارد دروازه الامارات كرد . ميزبان نيز توسط سالم بن عبود تك گل خورده را جبران كرد تا نبرد ايراني ها در هفته سوم نيز با تساوي يك بر يك خاتمه يابد .

النصر نيز در حاليكه آرش برهاني و فرهاد مجيدي توفيقي درگلزني نداشتند با يك گل از سد الفجيره گذشت.

اين نتايج در حالي رقم خورد كه تيم الوصل به لطف پيروزي يك بر صفر مقابل الجزيره جمع امتيازات خود را به عدد هفت رساند و در پايان هفته سوم مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارات به صدر جدول صعود كرد. تيمهاي دبي ، الشارجه و النصر نيز به ترتيب در مكانهاي دوم تا چهارم جدول رده بندي ايستاده اند.

نتايج ديدارهاي هفته سوم مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي امارات به شرح زير است:

الشباب 3 - العين يك

الشعب يك - الوحده 0

دبي 2 - الاهلي يك

الجزيره 0 - الوصل يك

الامارات يك - الشارجه يك

النصر يك - الفجيره 0