به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بدون ورود به موضوع صحت و ماهیت اخبار منتشر شده، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنیم که انجام هرگونه آزمایش موشک‌ بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران، در تطابق کامل با حقوق مسلم و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

قاسمی تاکید کرد: برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً ماهیت دفاعی داشته و هیچ یک از موشک‌های بالستیک ایران «برای برخوردار بودن از قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند» و بنابراین در حوزه صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ قرار نمی گیرند. آزمایشات موشکی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود بوده و اعلام نظر در مورد آنها خارج از صلاحیت هر کشور یا نهاد بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: مجددا بر این نکته تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد. با این حال علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نپذیرفته و مواضع خود را در مورد ضمیمه ب این قطعنامه طی بیانیه ۱۴ ماده ای هنگام تصویب این قطعنامه به صراحت اعلام داشته است، لیکن آزمایشات موشک‌های بالستیک کشورمان حتی با مفاد این قطعنامه نیز ناسازگار نبوده و اظهار نظر برخی کشورها که با اهداف و اغراض سیاسی صورت می‌گیرد، محکوم است.

قاسمی افزود: توجه به سوابق تاریخ معاصر کشور، حاکی از این امر است که ایران هرگز کشور دیگری را مورد حمله قرار نداده بلکه برعکس مورد تهاجم سایر کشورها قرار گرفته است و با وجود اینکه اکثر قدرت‌های جهانی از تجاوزگران علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، غیرتمندانه با اتکاء به توان دفاعی ملی از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد برخی در آمریکا با اهداف سیاسی و جنجال تبلیغاتی به دنبال بهانه‌هایی هستند تا فشار بین‌المللی ناشی از تصمیم نسنجیده ممانعت از ورود افراد دارای روادید قانونی به آن کشور را بکاهند و یا از بار مسئولیت آمریکا در انجام کامل تعهدات به برجام شانه خالی کنند، اما نص صریح قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت، اجازه‌ چنین بهانه تراشی را به هیچ کس نمی‌دهد.