به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در جلسه ای که امروز با حضور جمعی از مسئولان مرتبط با اجرای طرح کمربند سبز برگزار شد، اظهار داشت: نیاز یزد به ایجاد کمربند سبز ضروری است و آلودگی هوا، ریزگردها و ... اجرای این طرح را ضروری کرده است.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح باید منطقی و هدفمند دنبال شود ضمن اینکه باید در اجرای این طرح تسریع شود.

فرماندار یزد بیان کرد: با همکاری شرکت عمران شهرک صنعتی و شهرداری یزد، اجرای فاز جدید کمربند سبز شهرستان به زودی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به بحران کم آبی در استان و به شکل ویژه در شهرستان یزد یادآور شد: رویکرد ایجاد فضای سبز در شهرستان یزد به سمتی است که از شیوه‌های نوین آبیاری و گیاهان کم‌آبخواه که کم مصرف و به صرفه است، استفاده شود.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه تاکنون بخش اعظمی از طرح کمربند سبز شهرستان اجرایی شده است، تاکید کرد: اجرای این طرح در محدوده شهرک صنعتی یزد نیازمند هماهنگی بین بخشی است که این جلسه به همین منظور و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است.

سالاری خواستار همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای تسریع در اجرای آن شد.

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نسبت به اخذ مجوزهای لازم به منظور واگذاری زمین اقدام کنند.

همچنین مقرر شد شرکت عمران شهرک صنعتی و با هماهنگی منابع طبیعی نسبت به تهیه طرح مورد نیاز و اجرای آن همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

عملیات تسطیح و نخاله‌برداری در محل اجرای طرح توسط شهرداری و تأمین نهال از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام خواهد شد.