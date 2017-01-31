  1. استانها
  2. یزد
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۰

فرماندار یزد:

کمربند سبز یزد وارد فاز جدید می‌شود

کمربند سبز یزد وارد فاز جدید می‌شود

یزد ـ فرماندار یزد با اشاره به اجرا طرح کمربند سبز در یزد گفت: فاز جدیدی از طرح کمربند سبز با محوریت فرمانداری یزد اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در جلسه ای که امروز با حضور جمعی از مسئولان مرتبط با اجرای طرح کمربند سبز برگزار شد، اظهار داشت: نیاز یزد به ایجاد کمربند سبز ضروری است و آلودگی هوا، ریزگردها و ... اجرای این طرح را ضروری کرده است.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح باید منطقی و هدفمند دنبال شود ضمن اینکه باید در اجرای این طرح تسریع شود.

فرماندار یزد بیان کرد: با همکاری شرکت عمران شهرک صنعتی و شهرداری یزد، اجرای فاز جدید کمربند سبز شهرستان به زودی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به بحران کم آبی در استان و به شکل ویژه در شهرستان یزد یادآور شد: رویکرد ایجاد فضای سبز در شهرستان یزد به سمتی است که از شیوه‌های نوین آبیاری و گیاهان کم‌آبخواه که کم مصرف و به صرفه است، استفاده شود.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه تاکنون بخش اعظمی از طرح کمربند سبز شهرستان اجرایی شده است، تاکید کرد: اجرای این طرح در محدوده شهرک صنعتی یزد نیازمند هماهنگی بین بخشی است که این جلسه به همین منظور و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است.

سالاری خواستار همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای تسریع در اجرای آن شد.

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نسبت به اخذ مجوزهای لازم به منظور واگذاری زمین اقدام کنند.

همچنین مقرر شد شرکت عمران شهرک صنعتی و با هماهنگی منابع طبیعی نسبت به تهیه طرح مورد نیاز و اجرای آن همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

عملیات تسطیح و نخاله‌برداری در محل اجرای طرح توسط شهرداری و تأمین نهال از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام خواهد شد.

کد مطلب 3893565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها