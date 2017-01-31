دانشگاه آزاد گرگان میزبان همایش یافته های پژوهشی عمران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار احمدی گلسفیدی، عصر سه شنبه در نشست خبری دومین کنفرانس ملی دانشگاه آزاد، اظهار کرد: یکی از این برنامه های ما در چشم انداز، برگزاری همایش های علمی و تخصصی است که از چند ماه قبل برنامه ریزی ها در این مورد انجام می شود.

احمدی گلسفیدی افزود: دانشگاه آزاد واحد گرگان در باقیمانده سال جاری با چند رویداد علمی و تخصصی روبرو است که نزدیکترین آن همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی است.

وی تاکید کرد: این کنفرانس با نام یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ بهمن در گرگان انجام خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گرگان به مقاله های ارسال شده به دبیرخانه همایش اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ مقاله به دست ما رسید و از این تعداد، ۱۰۰ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و پوستر مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفت.

احمدی گلسفیدی با بیان اینکه در این همایش از اساتید برجسته کشوری دعوت شده، تصریح کرد: دکتر محسن تدین رئیس انجمن بتن ایران و دکتر مهدی زارع مدیر موسسه زمین شناسی و رئیس پژوهشکده زلزله ایران از مدعوین ما هستند.

وی گفت: تمام سعی ما بر این بوده که این همایش فقط در حد یک رویداد کاملا علمی و تخصصی نباشد بلکه کاربردی کردن یافته ها و تجربیات را هم داشته باشیم، در این راستا همزمان با برگزاری این همایش، در روز ۱۹ بهمن کارگاه های تخصصی آزمایشگاه غیر مخرب بتن و سوانح طبیعی برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گرگان به همایش منطقه ای بارداری ایمن اشاره کرد و گفت: این رویداد دانشگاه آزاد در تاریخ چهار اسفند برگزار خواهد شد که با مجوز بازآموزی از مرکز آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: برای این همایش حدود ۱۰۰ مقاله دریافت شده است و پرستاران و ماماها می توانند در این رویداد ثبت نام داشته باشند.

احمدی گلسفیدی تاکید کرد: رویداد مهم دیگر دانشگاه آزاد، مسابقه کشوری سازه های ماکارانی است.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ تیم از سایر نقاط کشور در این مسابقه شرکت کرده و در تاریخ ۱۷-۱۹ اسفندماه در دو حوزه دانشجویی و دانش آموزی به صورت جداگانه برگزار می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گرگان گفت: همزمان با این مسابقه کارگاه های تخصصی در سه گرایش سنگین، گرایش راندمان یک متر و گرایش راندمان ۴۵ سانتی متر برگزار خواهد شد.

احمدی گلسفیدی افزود: کارهای اجرایی این مسابقه را برند ایران خرپا انجام می دهد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش ها به نوعی به روز رسانی اطلاعات است تا در راستای رویکرد کارآفرینی دانشگاه آزاد به اهداف اشتغال زایی خود دست یابیم، تاکید کرد: خروجی این همایش ها تولید مستندات علمی است که در قالب CD یا کتابچه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.